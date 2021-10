POLITICANDO| Com Jota Menon

POST ORDINÁRIO – Uma postagem de segunda-feira (25), da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), no Twitter em que ela resumiu a disputa presidencial de 2022 como uma “luta do bem contra o mal” viralizou nas redes sociais no dia seguinte, terça-feira (26). Isso se deu porque o post (reprodução acima) convidava o público a escolher, em uma imagem de gosto duvidoso, entre um Jair Bolsonaro acompanhado de Jesus e da bandeira do Brasil, e um Lula de mão dada com o diabo e com um selinho da foice e do martelo.













INDICIADA – Zambelli está entre as 81 pessoas cujo indiciamento foi proposto pelo relatório final da CPI da Covid, sob acusação de incitação ao crime. “O debate político no Brasil se transformou numa mistura de 5ª série B com grupo das tias do zap”, resumiu Antonio Tabet, do Porta dos Fundos.





COMENTÁRIO – De um leitor da Folha de S. Paulo, após ver a postagem de Zambelli: “A pessoa pra acreditar que JESUS apoiaria o Bolso {Bolsonaro} nunca abriu uma Bíblia na vida”.





MS EM ALTA – Mato Grosso do Sul continua mesmo em alta em termos políticos. Além de ter dois nomes citados em nível nacional como possíveis candidatos a presidente da República, a senadora Simone Tebet (MDB/foto à esquerda) e o ex-ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta, outros nomes se destacam no cenário nacional como os casos dos irmãos Fábio Trad, deputado federal, e Nelsinho Trad, senador da República.





MS EM ALTA (1) – Outra comprovação inequívoca de que o Estado está em alta tivemos na noite de segunda-feira quando o global Pedro Bial entrevistou duas personalidades que se destacaram na CPI da Covid: as senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke (PSL/foto à direita), a primeira representante da bancada feminina e a segunda, vice-líder de Bolsonaro no Congresso Nacional.





PRESIDENTE – Adriana Ribeiro (PSB/foto acima) foi eleita presidente da Câmara Municipal de Paranhos, cidade na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ela foi eleita com seis dos nove votos possíveis e disse que não fará oposição ao prefeito Donizete Viaro (MDB) que era o presidente da Câmara exercendo o cargo de prefeito e que foi confirmado no cargo na eleição realizada no último dia 3.





COMPOSIÇÃO – Na Mesa Diretora, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara de Paranhos terá como colegas o vice-presidente, vereador Hélio Acosta (PSDB) – que estava como presidente interino -; o primeiro secretário será o vereador Denilson Aparecido Rafaine (PSDB) e o segundo secretário será o vereador Milton Rogério da Silva (PDT).





PRÓXIMA ELEIÇÃO – A próxima eleição extemporânea em Mato Grosso do Sul acontece na cidade de Bandeirantes pelo mesmo problema que invalidou as eleições de Sidrolândia, Paranhos e Angélica: o prefeito eleito teve a candidatura cassada depois da eleição. Em Bandeirantes, quatro candidatos disputam o pleito.





CARGO COBIÇADO – Piadista de plantão, daqueles que perdem o amigo, mas não perdem a piada, afirmam que o cargo mais cobiçado em Bandeirantes é do vice-prefeito, pois, a marca da cidade é ter prefeitos que se enrolam com a justiça e acaba sempre sobrando uma boquinha para o vice-prefeito. Aliás, há quem diga que mal o prefeito assume e já tem opositor com pedido de afastamento embaixo do braço.





EMBOLADO – Se forem confirmadas as candidaturas ao Governo do Estado que vem se colocando na imprensa, Mato Grosso do Sul promete um páreo emocionante para 2022. Além do candidato governista, que deve ser o biólogo maracajuense Eduardo Riedel (PSDB), apontam-se como prováveis candidatos os ex-governadores André Puccinelli (MDB) e José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.





EMBOLADO (1) – Além desses três nomes, ganham força as possibilidades de Marcos Trad (PSD) renunciar à Prefeitura de Campo Grande em abril e disputar o pleito. E ainda se fala que a deputada federal Rose Modesto (ainda no PSDB) estaria com um pé dentro do União Brasil para disputar o Governo em dobradinha com Bolsonaro.





PÁREO DURO – Confirmada esse tendência, teríamos uma eleição no ano que vem em que Eduardo Riedel, por ser empurrado pela máquina administrativa estadual, estaria com um pé no segundo turno e aí a briga ficaria muito acirrada para ver quem ganharia a vaga para disputar o segundo turno com o tucano. É esperar para ver se as conversinhas de corredores palacianos têm fundamento.









