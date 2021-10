Policial Rodoviário não resiste a acidente com viatura e morre no hospital

Colisão aconteceu durante forte chuva entre Rio Verde e São Gabriel do Oeste

Explosão fez viatura ser consumida pelo fogo ©Edição MS

Policial Rodoviário Federal, identificado como Eder Carlos Moura Candado, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital de Rio Verde, após a viatura em que estava colidir com um Jeep Cherokee na manhã deste domingo (10), na BR-163, a 207 quilômetros de Campo Grande.





No momento da colisão, chovia muito no km 670 da rodovia. Informações preliminares são de que um dos veículos acabou aquaplanando na pista e bateu no outro.

Policial Federal, Eder Carlos Moura Candado, vítima do acidente na BR-163



O agente foi resgatado com o pé dilacerado, mas ainda com vida, e encaminhado para o Hospital de Rio Verde , por uma equipe da concessionária que administra a rodovia. Outro policial, companheiro de Eder, que estava na viatura ficou ileso. O motorista do Jeep Cherokee, que possui placas da cidade de Araranguá, município de Santa Catarina, morreu na hora.





Com a violência do impacto, a viatura ficou carbonizada no meio da pista e a Cherokee foi lançada para o acostamento, parando apenas no guard-rail. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos, ocasionando um congestionamento de 10 km em cada lado.





Equipes da PRF e da Policia Civil estão no local para investigar as causas do acidente. O motorista da Cherokee, ainda não foi identificado e continua no veiculo preso às ferragens. Será necessária a utilização de um desencarcerador para remover o corpo.

Veículos completamente destruídos após a colisão ©Sidney Assis