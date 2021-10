Polícia identifica suspeito de matar jovem com tiro na cabeça

Karen tinha 19 anos e foi encontrada morta em um cômodo, nos fundos de uma residência

A Polícia Civil já identificou um suspeito do assassinato de Karen Maria Ribeiro Zacarias, de 19 anos, em Chapadão do Sul, a 321 quilômetros de Campo Grande. A jovem foi encontrada morta em um cômodo, nos fundos de uma residência no Bairro Sibipiruna. Os investigadores fazem diligências, a fim de encontrar câmeras de segurança e outras testemunhas.





O delegado titular da delegacia de Chapadão, Felipe Machado Potter, disse que já instaurou inquérito policial. "Estamos aguardando o resultado das perícias de local e exame necroscópico", disse. Ele ainda complementou que as testemunhas que já foram qualificadas serão ouvidas na delegacia.





A suspeita da polícia é de que o crime foi cometido entre a noite de sexta-feira (01) e madrugada de sábado (02). Segundo registro da ocorrência, a jovem estava no colchão jogado no chão e havia poça de sangue na cabeça. A perícia constatou perfuração, provavelmente provocada por tiro. Também foi encontrado projétil danificado de revólver calibre 38.





O primo de Karen disse que foi até a casa da jovem depois de não receber respostas das mensagens enviadas e, também, atendendo pedido do namorado dela, traficante conhecido como “Caveira”. À polícia, os tios de Karen, que moram a duas casas de distância, contaram ter ouvido barulho muito alto vindo da direção da casa da jovem, por volta da meia-noite, e acreditam que tenha sido o disparo.





No boletim de ocorrência, também consta o relato de uma amiga, que disse ter falado com Karen pela última vez às 21h52, pelo WhatsApp, no dia 1º. O caso foi registrado, inicialmente, como homicídio simples.





