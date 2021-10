PMA realiza Operação “Padroeira do Brasil” nos rios do Estado durante feriado

Para reforçar a vigilância e fiscalização nos rios do Estado, a PMA (Polícia Militar Ambiental) realiza a Operação “Padroeira do Brasil”, que irá reforçar a atuação em combate a pesca predatória e irregular. As ações começaram na quinta-feira (07) e seguem até 12h do dia 13 de outubro.





Serão utilizados 280 homens na fiscalização com foco especial nos rios, em função do feriado prolongado, onde aumenta a atividade pesqueira no Estado, por isso é necessário destinar mais policiais para fazer a vigilância.





A Operação Padroeira, durante o feriado, engloba outra operação que já está em vigor desde 1° de setembro, que é a “Hot Point”, que segue até 4 de novembro. Até 30 de setembro mais de 3,2 mil pessoas foram abordadas e 42 pescadores autuados, com aplicação de multas no valor de R$ 61.404,96.





Neste período ainda foram apreendidos 555 kg de pescado e 150 unidades de isca viva (tuviras). Já em relação a apetrechos ilegais, foram retirados dos rios 4.667 metros de redes de pesca e tarrafas (petrechos proibidos), além de 562 anzóis de galho e outros petrechos ilegais, com fisgas e espinheis.





Um dos objetivos desta operação mais prolongada nos rios do Estado é a proximidade com o período da Piracema, quando os cardumes já se encontram formados. Segundo a PMA uma das principais preocupações é a retirada de petrechos ilegais nos rios, por isso as ações a necessidade das ações preventivas.





De acordo com a PMA, além da fiscalização exclusiva contra a pesca predatória, também a unidades e policiais que farão atendimento a denúncias em relação a desmatamento, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais, assim como caça, crimes contra flora e foco no tráfico de papagaios.





A Operação também serve para combater outros crimes que saem da esfera ambiental, entre eles tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho, furto e roubo de veículos, porte e posse ilegal de arma, entre outros.





Por: Leonardo Rocha, Subcom (Com informações da PMA)