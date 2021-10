PL de Evander que institui Dia do Caçambeiro é aprovado em 1ª discussão na Assembleia

O Projeto de Lei 281/2021, proposto pelo deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas), foi aprovado por unanimidade hoje, 27, durante a sessão legislativa da Assembleia. O projeto foi votado em primeira discussão e será encaminhado às comissões de mérito a que está ligado para retornar ao Parlamento.





A proposta institui o dia 30 de setembro como o Dia do Profissional Caçambeiro, e a data passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, o caçambeiro tem como função transportar, coletar e entregar cargas em geral, além de movimentar cargas volumosas e pesadas diariamente, tais como: minério de areia para a construção civil, minério de ferro, a matéria-prima das indústrias de carros e eletrodomésticos. O caçambeiro também desempenha o papel de coletor de resíduos e entulhos, colaborando com a limpeza da cidade e minimizando o impacto ambiental.





De acordo com o autor da proposta, a intenção é enaltecer o importante trabalho desempenhado por esses profissionais. “Esses homens e mulheres cooperam nos mais diversos âmbitos da sociedade de modo direto e indireto. Nada mais justo e digno do que estabelecer o dia 30 de setembro para homenageá-los e reconhecer e valorizar o desempenho de suas atividades cotidianas”, destacou Evander.