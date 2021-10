Pistoleiros executam advogado na fronteira

Joel Villalba foi morto em sua casa em Pedro Juan Caballero; pai dele foi ferido de raspão

O advogado Joel Villalba, executado hoje em Pedro Juan Caballero

Os matadores voltaram a agir na tarde desta segunda-feira (25) na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. O advogado Joel Villalba foi executado a tiros em sua casa, no bairro Dom Bosco, em Pedro Juan Caballero, cidade separada apenas por uma rua de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.





Ex-funcionário da Municipalidade de Pedro Juan Caballero e filiado ao Partido Liberal, Joel estava na frente de casa quando os pistoleiros chegaram e começaram a atirar. Ele correu para dentro da casa, mas foi atingido por vários tiros e morreu no local. O pai dele foi ferido de raspão.





O subcomissário Pedro Román, subchefe da 1ª Comissaria da Polícia Nacional, informou que os dois pistoleiros chegaram de moto. O garupa desceu com a arma na mão. O advogado tentou fugir, mas foi perseguido e crivado de balas.





A morte do advogado acaba com uma semana de trégua na guerra declarada pelo crime organizado na fronteira. Antes da execução de hoje, a morte mais recente tinha sido registrada no domingo passado, dia 17, quando Derlis David Sanchez Ayala, 23, foi executado a tiros de pistola.





Derlis foi apontado pela polícia como um dos suspeitos da chacina de quatro pessoas no dia 9 deste mês na saída de uma festa em Pedro Juan Caballero.

Policiais no local onde advogado foi executado nesta tarde em Pedro Juan ©Direto das Ruas