“Pingou Cashback na Águas” traz facilidades para pagamento de fatura via PicPay

A Águas Guariroba lançou a campanha “Pingou Cashback na Águas” que conta agora com facilidades no sistema PicPay, disponível para pagamento de débitos. Com a promoção, o cliente pode parcelar a conta de água em até 12 vezes e receber parte do seu dinheiro de volta.





A promoção é válida até às 23h59, horário de Brasília, do dia 20 de novembro e exclusivo para o pagamento com cartão de crédito cadastrado no app do PicPay. Para pagamentos à vista, o cashback é válido apenas na primeira conta paga pelo PicPay: 40% de cashback, limitado a R$15.





Para pagamentos parcelados há o limite de um cashback por mês e por conta da Águas paga no app PicPay: de 2 a 5 vezes, 5% de cashback; de 6 a 11 vezes, 10% de cashback; e em 12 vezes: 20% de cashback. No pagamento parcelado, incorrerão juros no valor de 3,69% ao mês. O Cashback é calculado sobre o valor total (fatura + juros), limitado a R$ 700,00.





Dúvidas sobre o cashback?





Consulte as condições gerais de campanhas promocionais do PicPay disponíveis no menu “Ajuda” > “Promoções” do aplicativo PicPay.









Por: Jefferson Gonçalves





***