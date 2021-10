Pautada votação de cinco propostas na Ordem do Dia desta quinta-feira (14)

Também proposto por Marçal Filho, o Projeto de Lei 192/2021 institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a “Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Crime de Perseguição - Stalking”. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia foi favorável ao projeto.