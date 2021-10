Paulo Corrêa apresenta proposta para denominação de prédio da Iagro em Paranaíba

Projeto do presidente da Casa de Leis visa homenagear Nilson de Moura Páscoa



Foi protocolada, nesta quinta-feira (14), proposta que denomina Nilson de Moura Páscoa o prédio da unidade local da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) no município de Paranaíba. O Projeto de Lei 291/2021, apresentado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





Segundo consta na justificativa do projeto, Nilson nasceu em janeiro de 1945 na microrregião rural do Figueira, em Paranaíba - local onde cresceu e desenvolveu a profissão de pecuarista. Nos anos de 1990 e 2000 foi um dos criadores e incentivadores do Campeonato Rural em Paranaíba. Ainda segundo o documento, contribuiu como a sociedade local por meio de doações anuais ao Asilo Santo Agostinho e à Casa da Criança. Além disso, anualmente, colaborava doando cabeças de bovino aos Hospitais do Câncer de Barretos e de Jales (SP).









“Acreditamos que a denominação do prédio da unidade local da Iagro de Paranaíba é uma justa homenagem que registrará para posteridade a lembrança de quem se notabilizou no ramo da pecuária, fomentando a produção de carne bovina local, proporcionando mais empregos aos cidadãos e fazendo caridade por meio da profissão, devendo por isso ser lembrado com orgulho por todos os cidadãos paranaibenses”, defendeu o autor.