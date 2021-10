PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeito, vereadores e secretários municipais participaram do lançamento do Programa MS + Esporte

Programa contempla os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.









O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Anízio Andrade acompanhado do vice prefeito Roberto Carlos, da secretária de obras Silvia Simone Pinho, secretária de assistência social, habitação e cidadania Rozilda Pereira da Silva, do ex prefeito de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira (Xixi), e dos vereadores Leonardo Corniani e Ronaldo Paniago participou em Campo Grande, do lançamento do Programa MS+ Esporte do governo estadual, que vai investir mais de R$120 milhões no esporte em todos os 79 municípios do estado.





O programa prevê entre suas ações, obras de reforma e construção de ginásios, instalações e complexos esportivos; divulgação de novos programas e projetos; editais de fomento a clubes e federações; além do anúncio de grandes eventos esportivos de nível nacional.





O MS+ Esporte já é considerado o maior programa na história do esporte de Mato Grosso do Sul.