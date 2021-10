PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município contará com projeto ‘Lote Urbanizado’ para 30 famílias

A secretária municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, Profª Rozilda Pereira da Silva e a assistente social Andrea Marques, participaram do Jornal da FM Paraíso e da Live no BNC Notícias, explicando detalhes do projeto “Lote Urbanizado” que será implantado em Paraíso das Águas.





O projeto já passou pela Câmara Municipal e aprovado por unanimidade pelos vereadores e em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), serão inicialmente, 30 famílias beneficiadas.





Serão 30 lotes doados pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas e a construção da base/alicerce pela Ageahb, onde cada unidade possuirá 42,56m².





A inscrição seguirá critérios, já pré-estabelecidos, onde um dos critérios é de que o projeto se destina para pessoas com rendas de até R$ 5 mil, dentre outros que será amplamente divulgado em breve, conforme informou a secretária Rozilda.





O projeto consiste na participação do Município com a doação do terreno e assistência técnica; do Governo do Estado com a construção da base até a primeira fiada de tijolos; e do cidadão com o término da obra num período de 24 meses.





Será disponibilizado um número de whatsApp e telefone para agendamento da apresentação dos documentos e esclarecimentos.





Por enquanto, o projeto ainda está na fase de licitação pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a equipe da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania agiliza o processo de agendamento e inscrições.





A iniciativa da Agehab com o Lote Urbanizado, em parceria com as prefeituras, tem a finalidade de oportunizar às famílias acesso a uma moradia digna, indo além dos programas habitacionais do Governo Federal. “O projeto visa atender quem tem renda familiar de até R$ 4.685 e que comprove condições de compra de material de construção”, explica a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez.





De acordo com as regras do projeto, a Agehab tem como responsabilidade a construção das bases da fundação de uma residência até o contrapiso, fossa séptica e sumidouro, enquanto o pretendente selecionado é responsável pela conclusão da unidade habitacional no prazo de até 2 anos.





Já o município, quando for parceiro no projeto, assinará um termo de adesão e ficará responsável pela doação do terreno dotado de infraestrutura básica como água, energia, arruamento, iluminação pública, limpeza e patamarização dos terrenos, conforme orientação da Agehab, antes do início da obra.