Paraíso das Águas e Costa Rica lideram em excelência de gestão fiscal

Costa Rica lidera o ranking, em seguida, Paraíso das Águas em 2° lugar na posição do Firjan.

Costa Rica MS – Foto: Edemir Rodrigues







Paraíso das Águas ocupa o 2° lugar na posição do IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) do Brasil.





Em Mato Grosso do Sul, 16 cidades registraram índices de gestão fiscal de excelência. As pontuações são estabelecidas pelo IFGF.











Com 1 ponto de IFGF, Costa Rica conquistou o melhor índice do Estado e também do Brasil. O município, a 330 quilômetros de Campo Grande, atingiu a pontuação máxima do estudo.





Em segundo lugar, temos Paraíso das Águas com gestão fiscal de excelência no Estado, com 0,98 de IFGF. Com 0,95 ponto, Santa Rita do Pardo é o terceiro município com melhor índice de MS.





Outras 13 cidades também estão com classificação de excelência, segundo o Firjan.







Isso representa 20% dos municípios do Estado, já que foram analisadas as 79 administrações municipais de MS.





Seguindo a classificação do Firjan, 31 cidades possuem boa gestão. Ou seja, 39% dos municípios de MS estão entre 0,6 e 0,8 ponto do IFGF.





Outros 26 estão com dificuldade na gestão, inclusive Campo Grande. São 32% dos municípios de 0,4 a 0,6 ponto no índice. Por fim, 7% das cidades possuem menos de 0,4 ponto de IFGF. Assim, seis gestões foram apontadas como críticas.