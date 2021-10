Para intensificar a fiscalização nas estradas, deputado Capitão Contar solicita sistema de pesagem eletrônico e automatizado

deputado Capitão Contar

O Deputado Estadual Capitão Contar apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que deverá ser encaminhada para o Governo do Estado, solicitando a instalação de sistema eletrônico integrado e automatizado de pesagem para fiscalização ininterrupta nas estradas estaduais mais utilizadas por veículos de cargas.





O pedido baseia-se nas reclamações constantes da população quanto às condições precárias das estradas, que indicam a necessidade de restauração e melhoramento das condições de tráfego, além da adoção de medidas que zelem pela boa condição da via para evitar gastos do Poder Público.





A ideia é a implementação de um radar eletrônico que registraria peso e dimensões inadequadas para a rodovia em uso, o qual não inviabilizaria a execução das fiscalizações nos postos de pesagem. Para o parlamentar, é possível intensificar a fiscalização utilizando as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis atualmente no mercado e podem contribuir para reduzir o tempo de espera dos condutores, sem a necessidade de entrar nas balanças ou formar filas para pesagem.





“O trabalho de fiscalização dos veículos de transporte de cargas é de extrema importância para coibir condutas irregulares na execução desse tipo de transporte, contribuindo não só para conservação do asfalto, mas também para a fluidez do trânsito e segurança dos usuários. Além disso, precisamos utilizar os avanços tecnológicos adotando soluções que tornam o trabalho mais econômico e eficiente”, defende Capitão Contar.





A pesagem de veículos é necessária para evitar excesso de peso e desrespeito ao limite de carga permitido. O excesso de peso pode causar danos na pavimentação, comprometendo a estrutura com problemas como afundamento do asfalto, o que poderia causar riscos de acidentes no trânsito.





ASSECOM