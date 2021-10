O que abre e fecha na Capital no Dia de Finados

Feriado da próxima terça-feira fecha comércio e altera funcionamento de órgãos públicos

©FRANCISCO BRITTO

Confira o que vai abrir e fechar na próxima segunda (1º) e também na terça-feira, feriado de Dia de Finados.





Segundo o Sindivarejo (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), o comércio varejista funcionará normalmente na segunda-feira. Na terça não haverá expediente, conforme Convenção Coletiva. Com isto, todas as lojas da região central, dos bairros e shoppings devem permanecer fechadas durante todo o dia.





Segundo a Amas (Associação Sul-mato-grossense de Supermercado), os supermercados e empresas desse segmento poderão abrir suas portas normalmente na terça-feira, atendendo às obrigações trabalhistas vigentes.





Shoppings





Shopping Campo Grande - Lojas, quiosques e espaços de lazer funcionam normalmente das 10h às 22h na segunda-feira. Na terça-feira somente a praça de alimentação e os espaços de lazer funcionarão das 10h às 21h.





Norte Sul Plaza Shopping - Abre normalmente na segunda-feira das 10h às 22h. Já na terça-feira as lojas não abrem. As áreas de alimentação e os espaços de lazer funcionarão das 11h às 21h. Abrem academia das 8h às 14h, supermercado das 7h às 22h e farmácia das 11h às 21h.





Shopping Bosque dos Ypês - Segue com sua programação normal, funcionando das 10h às 22h na segunda-feira. Já na terça-feira todas as lojas também estarão fechadas e as atividades de alimentação e de lazer funcionarão das 11h às 21h.





Pátio Central - Funciona normalmente na segunda-feira e fecha as portas no dia do feriado.





Mercadão Municipal





O funcionamento do Mercadão Municipal será das 6h30 até 18h na segunda-feira e das 6h30 às 12h na terça-feira.





Correios e Cartórios





Unidades operacionais e de atendimento dos Correios e cartórios atendem normalmente na segunda-feira, mas na terça-feira não haverá atendimento.





Delegacias





Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, no Tiradentes, e Centro, funcionam 24 horas em regime de escala.





Unidades de Saúde





Funcionarão em regime de escala de 24 horas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninha, Leblon e Santa Mônica; e os CRS (Centro Regional de Saúde) Aero Rancho, Coophavila, Nova Bahia e Tiradentes.





O Hemosul Coordenador abre das 7h às 17h para coleta na segunda-feira. Na terça-feira não haverá atendimento.





Demais órgãos públicos





Agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estarão fechadas na segunda e terça-feira. O atendimento ao público retorna na quarta-feira.





Não haverá expediente nas Agenfas (Agências Fazendárias do Estado) durante o feriadão. As emissões de guias para pagamentos podem ser realizadas pelo site da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda). O atendimento volta ao normal na quarta-feira.





Unidades de atendimento da Rede Fácil Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório fecham na segunda-feira e permanecem assim no dia do feriado.





Funtrab e unidades da Casa do Trabalhador do interior do Estado estarão fechadas nos dois dias. Os atendimentos ao público voltam na quarta-feira.





Segundo o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado, na segunda-feira as casas lotéricas seguem com o atendimento normal, já na terça-feira não haverá atendimento nas unidades e nem sorteios da Caixa Econômica Federal.









Segundo o Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região, na segunda-feira as agências bancárias abrem normalmente, conforme o horário de atendimento de cada banco, já na terça-feira os bancos estarão fechados.





Todas as repartições públicas municipais estarão fechadas, incluindo a Funsat e a Central de Atendimento ao Cidadão. Os atendimentos retornam normalmente somente na quarta-feira.





De acordo com o Tribunal de Justiça, não haverá expediente no foro judicial de primeira e segunda instâncias nos dois dias. O plantão judiciário funcionará para casos urgentes, como mandados de segurança e habeas corpus.





Por Mariely Barros