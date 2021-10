NOVA ALVORADA DO SUL| Município completa 29 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira (27)

Região foi elevada à categoria de município em 1991, pelo então governador Pedro Pedrossian

Com 22,4 mil habitantes, Nova Alvorada do Sul comemora 29 anos

Distante 120 km de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul completa 29 anos de emancipação político-administrativa nesta quarta-feira (27). Elevado à categoria de município em 1991, pelo então governador Pedro Pedrossian, a cidade hoje tem uma população estimada de 22.430 pessoas.





Durante muito tempo, a terra onde hoje se intitula Nova Alvorada do Sul, foi apelidada de “Entroncamento”, pois o local é ponto de encontro dos caminhos e culturas advindos de outras regiões que fazem parte da rota ao entorno da cidade, por meio da BR-267 e BR-163, que interliga Campo Grande, Dourados, Países do Mercosul, região do Pantanal e aos estados fronteiriços de Mato Grosso do Sul.





Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), depois de um tempo, a cidade passou a ser carinhosamente apelidada de "Cidade Jovem" em alusão à sua denominação: Nova Alvorada, que dá sempre a ideia de jovialidade, apelido este que foi imortalizado no refrão do hino municipal.





Religiosa, a cidade comemora anualmente a festa de São Cristóvão, protetor dos motoristas e dos viajantes, padroeiro oficial do município, no mês de julho. Além desta, quem estiver passando por Nova pode assistir a rodeios e a festa do laço comprido que ocorrem eventualmente.





Por Mariely Barros