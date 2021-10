Nesta quarta-feira será de aplicação de 2ª e 3ª dose na Capital

Três públicos recebem dose de reforço; 1ª e 2ª dose também será aplicada

Primeira dose está sendo aplicada em todos os pontos de imunização

A prefeitura de Campo Grande segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 focada na aplicação da segunda (D2) e da terceira dose (D3) nesta quarta-feira (6). Os pontos de imunização abrem apenas à tarde.





Idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 2 de junho, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais que receberam a D2 até 5 de abril e pessoas imunossuprimidas maiores de 18 anos que receberam a segunda dose nos últimos 28 dias poderão tomar a dose de reforço.





E quem tomou a primeira dose da Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford / Fiocruz) até 5 de agosto, a CoronaVac (Sinovac / Butantan) até 14 de setembro e a Comirnaty (Pfizer / BioNTech) até 15 de setembro pode receber a segunda.





Convém ressaltar que, devido ao avanço da vacinação, a aplicação da primeira dose passou a ser por demanda espontânea, ou seja, basta o cidadão procurar um dos pontos de vacinação para ser imunizado.





Estarão abertos ao longo do dia o polo da Seleta abre do meio-dia às 16h45 e o drive-thru da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), das 12h30 às 18h, bem como as salas de vacinação em 35 unidades de saúde, das 13h às 16h45.





