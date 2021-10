MS recebe nova remessa com 62 mil doses da vacina da Pfizer nesta terça-feira

Secretário pediu que municípios continuem avançando com D1 e D2





Doses chegam no início da tarde. - Edemir Rodrigues/Governo de MS





Mato Grosso do Sul recebe um novo lote com 62.010 doses de vacina contra o coronavírus nesta terça-feira (19). A nova remessa contém doses da vacina da Pfizer e chega no início da tarde.





As doses chegam às 13h35 ao Aeroporto Internacional de Campo Grande e ficarão armazenadas na Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica). Depois, as doses serão distribuídas conforme a solicitação dos municípios.





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pediu empenho aos municípios para que apliquem as doses de vacinas durante o próximo feriado prolongado. “Apesar de estarmos com a vacinação em estágio avançado em Mato Grosso do Sul, precisamos continuar a aplicar as doses naquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e completar o esquema vacinal daqueles que tomaram a segunda dose”, disse.