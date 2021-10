Motorista morre e outro fica ferido em acidente entre dois caminhões na BR-262

Motorista de caminhão GLP morreu na hora após colisão frontal

©Leonardo de França

Acidente envolvendo dois caminhões deixou um morto e um ferido, na tarde desta quarta-feira (27), na BR-262, saída para Três Lagoas. Um deles estava carregado com combustível, e o outro com telhas térmicas, carga avaliada em R$ 94 mil.





Conforme informações preliminares, o motorista em óbito estava em um caminhão-tanque GLP, carregado com combustível, que seguia sentido Três Lagoas. Já o condutor do segundo caminhão envolvido, que transportava telhas térmicas, seguia sentido Campo Grande e tinha como destino final uma cooperativa em Sidrolândia. O motorista pegou a carga por volta das 8h30 de hoje na cidade de Lorena-SP.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e presta os primeiros atendimentos ao condutor, que deve ser transferido para a Santa Casa. O estado de saúde dele é considerado grave e ele foi removido do veículo com a ajuda de um desencarcerador.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia também foram acionadas. Na pista, há marcas de frenagem do caminhão de telhas. O motorista precisou ser reanimado dentro da viatura de resgate dos bombeiros.

©Leonardo de França

Segundo o capitão Carlos Saldanha, do Corpo de Bombeiros, é provável que o motorista do caminhão carregado com telhas tenha provocado a colisão, uma vez que há marcas de frenagem dele invadindo a pista contrária, enquanto do caminhão GLP as marcas estão em linha reta. "Ele foi levado para a Santa Casa em estado grave, consciente mas desorientado". Motoristas que passavam pelo local fizeram os primeiros socorros do caminhoneiro no acostamento.





O trânsito no local, altura do km 301, está no modelo pare e siga, com apenas uma pista liberada. Ainda não se sabe o motivo da colisão.





Fonte: Midiamax

Por: Danielle Errobidarte e Marcos Tenório