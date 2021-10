Motorista de ônibus escolar é suspeito de estuprar menina de 12 anos que levava para o colégio

Caso ocorreu em Anaurilândia, Mato Grosso do Sul, no dia 29 de setembro. Suspeito foi preso nesta quarta-feira (20).

Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde foi registrado o caso de estupro contra a adolescente ©Polícia Civil/Divulgação

Um motorista ônibus escolar de 39 anos foi preso pela Polícia Civil de Anaurilândia, município a 350 quilômetros de Campo Grande, sob suspeita de estuprar uma aluna de 12 anos. A menina era transportada por ele para a escola. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (20).





Segundo a Polícia Civil, o homem passou a se aproximar da aluna com elogios e gracejos, até que na manhã do dia 29 de setembro, durante o trajeto para a escola, impediu que ela descesse do veículo e a levou para os arredores da escola, onde a estuprou. Laudos da perícia confirmaram os abusos físicos e psicológicos.





O delegado Robson Ferraz Gonçalves, responsável pelo caso, pediu a prisão preventiva do investigado. A Justiça acatou o pedido e o mandado de prisão cumprido na manhã desta quarta.





Ainda conforme a polícia, o motorista também está sendo investigado porque teria utilizado a mesma estratégia para se aproximar de outras estudantes que transportava no ônibus.





Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o estabelecimento penal de Anaurilândia. Se for condenado pelo crime pode pegar uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão.





Por Cristiano Arruda, g1 MS