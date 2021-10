Morre Ivan Paz Bossay, ex-prefeito de Miranda

Ele tinha 73 anos e foi vítima de um câncer de pulmão

Ex-prefeito de Miranda Ivan Paz Bossay ©DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Miranda

Faleceu, na madrugada desta terça (26), o ex-prefeito de Miranda Ivan Paz Bossay, o “Magrinho do Povo”. Ivan estava com 73 anos e foi vítima de um câncer de pulmão. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital do Coração da Clínica Campo Grande.





Ivan Bossay foi um político importante na história de Miranda (localizado a 200 quilômetros de Campo Grande, no oeste do Estado). Ele foi prefeito por dois mandatos nas décadas de 1980 e de 1990, pelo MDB. Também foi secretário de Administração e Finanças.





A prefeitura de Miranda decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta terça. O luto oficial no município será de três dias.





Além da esposa, Ivan deixa três filhos e três netos.