Meteorologia prevê tempo instável no final de semana e Dia de Finados com tempo firme

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima tempo instável entre esta sexta-feira (29) e a próxima segunda-feira (01). Já o feriado do Dia de Finados (02) deve ficar com tempo mais firme em grande parte de Mato Grosso do Sul.





Entre hoje e sábado são esperadas pancadas de chuva e tempestades isoladas com rajadas de vento entre 20 km/h a 50 km/h nas regiões pantaneira, centro-norte e porção norte da região leste do Estado.





A partir da tarde de sábado, ao longo de domingo, e na segunda-feira a previsão é de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhada de tempestades com rajadas de vento entre 30 e 70 km/h e eventual queda de granizo devido a passagem de cavados aliada ao transporte de umidade. Com destaque para as regiões norte e leste da região pantaneira e sudoeste onde estão previstos os maiores acumulados de chuva.





Entre a noite de segunda e terça-feira o tempo volta a ficar firme sem probabilidade de chuvas. Exceto no norte do Estado onde haverá aumento de nebulosidade com probabilidade de pancadas de chuvas isoladas no feriado do Dia de Finados.





Ao longo do feriado prolongado, as temperaturas não devem subir tanto, as máximas não devem passar dos 30°C até domingo, enquanto na segunda-feira a região do pantanal pode ter máximas de 34°C, e na terça-feira as máximas voltam a subir entre a região sudoeste e pantaneira, podendo ficar acima dos 35°C.





Para esta sexta-feira, as temperaturas podem ter variação entre 21°C a 37°C, que pode ser quente na região pantaneira. Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses nesta sexta-feira.





Campo Grande: 21°C | 33°C





Corumbá: 25°C | 34°C





Coxim: 22°C | 35°C



Dourados: 20°C | 28°C





Ponta Porã: 19°C | 26°C





Porto Murtinho: 26°C | 35°C





Três Lagoas: 23°C | 32°C









Por: Mireli Obando