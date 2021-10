MARACAJU| Ação do Cidade Empreendedora, trouxe a história de Geraldo Rufino e contou com a presença de servidores, empreendedores e a comunidade em geral.

A noite desta quarta-feira 06-10 foi de muita positividade para o público que prestigiou em peso mais um evento do Cidade Empreendedora, programa do SEBRAE em parceria com a Prefeitura de Maracaju, através de uma palestra de conhecimento, felicidade e motivação com Geraldo Rufino. A palestra foi realizada do Salão de Eventos do Tatersal em Maracaju e teve entrada franca.

Com o tema “O Poder da Positividade” o evento focou em como enfrentar os problemas do cotidiano com mais leveza, através do conhecimento e positividade o palestrante mostrou o lado bom de situações até então desafiadoras, bem como o que se pode aprender com cada dificuldade.





“Nada como uma história inspiradora e bem sucedida para nos trazer uma nova visão sobre o mundo do empreendedorismo, quando falamos que a gestão do Prefeito Marcos Calderan quer transformar Maracaju não se trata apenas das melhorias visíveis e palpáveis, mas sim as melhorias no ser humano. Aproveito para convidar não só a classe empresarial e empreendedora a prestigiar as ações do Cidade Empreendedora, mas toda a população, pois é importante se qualificar para o mercado de trabalho e essa palestra é um passo à frente, que traz motivação e novas possibilidades para todos.” Explicou Agadir Mossmann, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.





Geraldo Rufino relatou durante a palestra sua história de vida, momentos marcantes, bem como desde quando trabalhou em uma fábrica de carvão, posteriormente, como catador de latinhas no lixão, além de ter seu primeiro emprego com carteira assinada como office boy de uma empresa, em que saiu 16 anos depois, já como diretor de operações. E chega até os dias de hoje, como fundador e presidente da JR Diesel, empresa referência em seu segmento de atuação e que tem faturamento superior a R$ 50 milhões por ano.





“Quero agradecer a Maracaju pela grandiosa receptividade de empreendedor para empreendedor, parabéns pela cidade, observamos que aqui não tem só boas energias, tem um calor humano e isso é o que temos de melhor, foi um prazer poder desfrutar desse momento e poder compartilhar a parte fundamental que é acreditar, fazer agora, pois a mudança não é de endereço e sim, de atitude!” explicou Geraldo Rufino.





O palestrante ainda afirmou que do município pode sair novos empreendedores, exemplos para o estado, país e o mundo, cabe a cada um acreditar em seu sonho e trabalhar para concretizá-lo.





Prestigiaram o evento o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Agadir Mossmann, Secretário de Fazenda Anizio Pereira Filho, Secretário de Administração André Hadlich, Chefe de Gabinete Cleusemar Wosniak, Diretor-Presidente da Fundação de Cultura Rafael Fernandes Jara, Procurador Jurídico Dr. Alessandre Vieira, Presidente da ASSEMA Fernandes Figueiredo Cristaldo, servidores públicos, empresários, empreendedores e a comunidade em geral.





SOBRE O PALESTRANTE









Geraldo Rufino tem uma história inspiradora de alguém que começou literalmente do zero e hoje é um empresário de sucesso. O empreendedor, escritor e palestrante, Geraldo Rufino, iniciou a vida como catador de latinhas na periferia de São Paulo, fazendo suas primeiras investidas como empreendedor aos oito anos. De office-boy à diretor de operações no PlayCenter, ele sempre entendeu que precisava empreender fora do emprego para garantir sua estabilidade e segurança familiar. Quebrou seis vezes, sendo a última em 2003 depois de um investimento mal sucedido e nunca levou esses episódios como algo desesperador. Ao contrário, olha para todas essas como situações que o fizeram crescer muito nos negócios.





Em 1985, ao fundar a JR Diesel, quebrou paradigmas e transformou o segmento de desmanche de veículos aplicando organização e inovação. Hoje é presidente da JR Diesel, maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina, que gera 150 empregos diretos e garante uma receita bruta anual de mais de R$ 50 milhões. Desta forma simples e com uma postura visionária, é destaque no mundo do empreendedorismo sendo especialista em positividade. Ele acredita que o sucesso está ao alcance de todos em qualquer situação, basta estar disposto a fazer sua parte. A fórmula deste talento é muito simples: acreditar em um futuro diferente, de modo otimista e com justiça.