Maior pacote de investimentos na história do esporte de MS será lançado nesta terça-feira

Maior pacote de investimentos na história do esporte de Mato Grosso do Sul. Trata-se do programa “MS +Esporte”, que será lançado nesta terça-feira (19), a partir das 15 horas, em solenidade no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande. O evento é organizado pelo Governo do Estado e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).





Serão mais de R$ 120 milhões aplicados no setor, envolvendo lançamento de obras de reforma e construção de ginásios, instalações e complexos esportivos; divulgação de novos programas e projetos; abertura de editais de fomento a clubes e federações; ampliação dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, além do anúncio de grandes eventos esportivos de nível nacional, que serão sediados no estado ainda neste ano e em 2022.





Na ocasião, será entregue a primeira arena de grama sintética, no Tarsila do Amaral, do total de 117, integrando o programa “MS Bom de Bola”. Estas terão ainda arquibancada e iluminação de LED. Cada município receberá pelo menos uma, o que oportunizará o acesso à atividade física especialmente de crianças e jovens na capital e interior.





A revitalização do Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão) também está incluída no “pacotão”, com investimento de R$ 9,5 milhões. A praça esportiva mais emblemática do estado passará a ser também um espaço multicultural. A capital terá ainda piscina olímpica pública no Parque Ayrton Senna e pista de skate nas Moreninhas. O Complexo de Excelência Esportiva de Maracaju também será construído pelo Governo do Estado.





Arena Esportiva tarsila do Amaral

(Foto: Chico Ribeiro) Para formar atleta de ponta e receber eventos de grande porte, além de promover o intercâmbio entre desportivas, serão construídas duas pistas oficiais de atletismo, em Ponta Porã e Chapadão do Sul. "Poderemos receber competições internacionais, com alojamento e estrutura de ponta para treinamento, descentralizando a modalidade, já que a única pista oficial hoje se encontra na capital", salienta o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.





“Teremos um leque de ações, sem dúvidas o maior de todos os tempos em nosso estado. Vamos alavancar o esporte de alto rendimento, a infraestrutura esportiva e dar mais acesso à população sul-mato-grossense das 79 cidades de Mato Grosso do Sul à atividade física. Vai ser um evento marcante e que comprova que o esporte no estado é tratado como política pública essencial”, enfatiza Miranda.





Durante a solenidade, diversas atrações serão promovidas ao público. Haverá demonstrações de manobras radicais de skate e mountain bike, de golpes e regras básicas do judô, além de amistosos de basquetebol 3x3, futebol feminino e futebol para amputados. Em razão da pandemia da Covid-19, o evento terá número reduzido de público e haverá a adoção de protocolo rígido de biossegurança, como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel pelo local.





A cerimônia do “MS +Esporte” terá a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel; do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César Oliveira; do prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad, de deputados estaduais, prefeitos e secretários municipais de esportes, presidentes de federações esportivas, atletas, técnicos e demais autoridades.

















Lançamento do programa MS +Esporte





Data: 19 de outubro de 2021 (terça-feira)





Horário: 15 horas





Local: Parque Tarsila do Amaral - Rua Santo Augusto, s/nº - Jardim Vida Nova, Campo Grande (MS)













Lucas Castro, Fundesporte