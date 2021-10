Livro documentário sobre a vida aquática do Pantanal é lançado em MS

A obra “Terra D’Água Pantanal”, de Luciano Candisani, é fruto de 10 anos de expedições ao Pantanal



O fotógrafo Luciano Candisani vai lançar amanhã, na quinta-feira (7), o livro documental “Terra D’Água Pantanal”, obra que reúne imagens dos últimos 10 anos das suas expedições na região pantaneira de Mato Grosso do Sul. O lançamento será às 18h no Instituto Homem Pantaneiro (IHP) de Corumbá. Toda a renda será revertida para a entidade que trabalha no combate dos incêndios na região.





A Orquestra de Câmara do Pantanal (OCAMP), do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, também estará no local para fazer uma apresentação. A obra é resultado dos mergulhos de Candisani na maior planície alagada do planeta, em paragens remotas do Pantanal e suas nascentes, como também nos planaltos ao redor.





“De longe ou de perto, as fotografias deste ensaio jamais prescindem do fio condutor líquido: a água está presente em todas as imagens, assim como em tudo o que tem vida”, disse Luciano Candisani.

Sobre o livro





Ao todo, são 75 fotografias, boa parte delas feitas em incursões no período da cheia, quando os rios transbordam e o Pantanal vira um mar.





“Nos últimos 10 anos passei muito tempo submerso nos domínios de jacarés, sucuris, piranhas e ariranhas, sempre a curta distância desses animais. Também voei a bordo de monomotores buscando entender, do alto, os contornos e padrões gerais das paisagens aquáticas invisíveis ao nível do solo. As fotografias deste trabalho nasceram desse esforço de interpretação”, explica o autor.





Além das fotografias, o livro traz também textos, em grande parte, extraídos das notas de campo originais de Candisani.

Sobre o IHP





Fundado em 2002, o Instituto Homem Pantaneiro é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua na gestão de áreas, conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local. Sua missão é “Preservar o Pantanal”. Tem sede em Corumbá - Mato Grosso do Sul.