Jucems tem melhor resultado na abertura de empresas das duas últimas décadas

Em mais um claro sinal da retomada da economia, Mato Grosso do Sul fechou o terceiro trimestre de 2021 com a abertura de 7.130 empresas. Conforme dados da Jucems (Junta Comercial do Estado), esse é o melhor resultado para o período de toda a série histórica, que começou em 2000.





“O resultado é uma constante. Dos nove meses do ano, só dois (julho e setembro) não bateram o recorde na abertura de novas empresas”, observa o presidente da Junta, Augusto Castro.





Do total de empresas constituídas no Estado entre janeiro e setembro, 3.059 ficam em Campo Grande (43% do total) e 766 estão em Dourados (11%).





O setor de serviços foi o melhor colocado. Das 7.130 empresas abertas neste ano, 4.600 são deste ramo da economia. Na sequência, aparecem os segmentos do comércio e da indústria com, respectivamente, 2.212 e 321 negócios constituídos.





Para o presidente da Jucems, além da confiança do empreendedor na busca por novos negócios, três fatores devem ser observador nesse cenário.





"Mato Grosso do do Sul tem economia voltada para o campo, girando em torno do agronegócio, que tem bons resultados mesmo na crise. Junto a isso, medidas econômicas adotadas pelo Governo do Estado durante a pandemia e a modernização tecnológica da Jucems, iniciada em 2018, aqueceram a economia e contribuíram para o melhor resultado da série histórica", diz Augusto.





Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), há uma relação direta entre a confiança do empreendedor e o aumento do número de abertura de empresas.





"Temos acompanhado esse comportamento, não só na quantidade, mas também na qualidade dos novos negócios. Demonstra a vitalidade de nossa economia, o que atrai mais investimentos, gera empregos, aumenta o consumo, melhora a performance do Fisco e estimula um ciclo de crescimento em todos os setores”, explica Verrcuk.





Jucems Digital





Implantada em 2018, a Jucems Digital passou por um processo de adaptação em 2019 e para operar em pleno vapor nos anos seguintes. Por meio da plataforma, serviços como constituições, alterações, extinções e arquivamento de outros documentos de interesse do empresário, além de emissão de certidões, são feitos pela internet, a qualquer horário do dia.





O sistema trouxe agilidade e simplicidade ao processo de abertura de empresas, um antigo gargalo que afetava o setor empresarial e que foi resolvido. "Em 2020 e 2021 não paramos, mesmo na pandemia. Temos uma média de 80 servidores que contribuíram efetivamente com o sistema de análise documental para que os processos não parassem", completa o presidente da Junta.





Veja a tabela na íntegra









Por: Bruno Chaves