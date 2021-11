Jovem atingido por tiro durante ‘rolê’ na Afonso Pena morre e autor foge em Saveiro

Arma do crime foi entregue para motociclista que estava fazendo ‘zerinho’ na avenida

O rapaz, identificado como Rhenan Matheus, atingido por um tiro no peito durante ‘rolê’, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, na noite deste domingo (31) morreu na Santa Casa após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





O autor do crime foi identificado como Jony e conhecido como Pulapão. Ele fugiu logo após o assassinato em uma Saveiro.





O crime aconteceu por volta das 22 horas deste domingo (31), quando a vítima estava nos altos da Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas.





Quando os policiais chegaram ao local encontraram os bombeiros fazendo a reanimação da vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa, mas morreu logo em seguida. Testemunhas contaram que o autor seria conhecido como ‘Pulapão’, e que ele estava em uma Saveiro com várias pessoas.





Sendo que em certo momento seu amigo que estava fazendo zerinho com uma moto, se aproximou da vítima, quando ele reclamou com Jony, e o autor sem dizer nada foi em direção ao seu carro e pegou um revólver efetuando um disparo em direção a vítima, que foi atingida no peito.





Em seguida, ‘Pulapão’ entregou a arma para seu amigo que estava na moto que momento antes fazia a manobra de zerinho fugindo do local. A polícia faz buscas pelo autor do crime.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo