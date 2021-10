Investimento de R$ 120 milhões mostra que Estado prioriza o esporte, diz Gerson Claro

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas) participou nesta terça-feira (19) da cerimônia de lançamento do MS+Esporte, maior pacote de investimentos do setor com R$ 120 milhões em recursos.





Ele afirmou que o leque de ações demonstra a importância que Mato Grosso do Sul dá para o setor.





“Toda a população será beneficiada e nosso Estado entra no circuito dos grandes eventos esportivos nacionais e até mesmo internacionais em algumas modalidades. Toda essa estrutura lançada hoje demonstra a preocupação do Governo com esse tipo de investimento público, que é sinônimo de saúde e sem dúvidas transforma vidas”, afirmou o parlamentar, durante o evento que aconteceu no Parque Tarsila do Amaral, sob a organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

O pacotão prevê o lançamento de obras de reforma e construção de ginásios, instalações e complexos esportivos, divulgação de novos programas e projetos, abertura de editais de fomento a clubes e federações, ampliação dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, além do anúncio de grandes eventos esportivos de nível nacional, que serão sediados ainda neste ano e em 2022.





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) fez a entrega nesta tarde da primeira arena de grama sintética, no Tarsila do Amaral, de um total de 117, integrando o programa “MS Bom de Bola”. As estruturas contarão ainda com arquibancada e iluminação de LED.





Cada um dos 79 municípios receberá pelo menos uma arena, o que oportunizará o acesso à atividade física de crianças e jovens, tanto da Capital quanto no interior.





A revitalização do Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão) também está incluída no “pacotão”, com investimento de R$ 9,5 milhões. A praça esportiva mais emblemática do estado passará a ser também um espaço multicultural.





Campo Grande terá ainda piscina olímpica pública no Parque Ayrton Senna e pista de skate nas Moreninhas. O Complexo de Excelência Esportiva de Maracaju também será construído pelo Governo do Estado.





O conjunto de ações prevê a construção de duas pistas oficiais de atletismo, em Ponta Porã e Chapadão do Sul, trazendo importante estrutura para o interior e a chegada das grandes competições.





Por: Fernanda Fortuna