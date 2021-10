Inscrições para 250 vagas de estágios no Governo do Estado terminam nesta terça-feira

As inscrições para contratar 250 estagiários, de diversos cursos de graduação, que vão atuar nas secretarias e autarquias estaduais terminam nesta terça-feira, 05 de outubro. Os estudantes irão passar por um processo seletivo, com prova escrita.





Podem participar do processo seletivo estudantes da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Anhanguera-Uniderp e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).









As inscrições podem ser feitas apenas pela internet, no site da Fapec ( https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=133 ). As provas estão previstas para ocorrer no dia 24 de outubro nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os selecionados nessa etapa ainda passarão por uma nova etapa seletiva em um capacitação.





A duração do estágio será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, em uma carga horária de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.100,00. O estudante terá direito a auxílio transporte (R$ 200,00).





Serão contratados estagiários para secretarias e autarquias estaduais nos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Áudio Visual, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Estatística/Matemática, Fisioterapia, Geografia, História, Informática (cursos afins), Jornalismo, Letras, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Turismo e Veterinária.





Esta abertura de vagas de estágio ocorre após o governador Reinaldo Azambuja firmar convênio no valor de R$ 11,8 milhões com seis universidades que compõem o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie). Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), por meio da Fundect (Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).