Incêndio de grandes proporções atinge reserva natural do Dhama e assusta moradores em Campo Grande

Chamas são vistas de longe ©DIVULGAÇÃO

Incêndio de grandes proporções atinge a reserva natural do residencial Dhama, na região do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Moradores informam que as chamas começaram por volta das 20h e podem ter sido provocadas por raios que atingem a região, na saída para Três Lagoas.





O fogo está com chamas altas e assusta moradores da região, que acionaram os bombeiros, que seguem noite adentro no combate ao incêndio.





A fumaça alta e as chamas vão se alastrando rapidamente com os fortes ventos.





Fonte: MIDIAMAX

Por: Gabriel Maymone