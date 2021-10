IBGE cancela concurso a 204 mil vagas para o Censo 2022

Instituto afirma que fará nova seleção para empresa organizadora









O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou o cancelamento do processo seletivo para contratação de profissionais para o Censo Demográfico que será realizado em 2022. A seleção oferecia vagas para recenseadores e agentes censitários, eram 2,8 mil oportunidades previstas para Mato Grosso do Sul com salários de até R$ 2,1 mil.





O Instituto divulgou uma nota sobre o cancelamento do certame e informou que o contrato com o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), empresa organizadora do processo seletivo, não será prorrogado. Sendo assim, a seleção, que já estava suspensa, foi cancelada.





Com o certame cancelado, o IBGE publicará nos seus canais oficiais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas. “O Instituto já está adotando as providências para nova seleção de empresa organizadora do processo seletivo para o Censo 2022”.





É importante lembrar que o processo seletivo já havia sido suspenso em abril, quando o Congresso aprovou orçamento que reduzia a R$ 71 milhões o valor destinado ao Censo. Por lei, a pesquisa deve ser realizada a cada dez anos, o último Censo ocorreu em 2010.

