HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o tempo livre para organizar ideias de trabalho, planejar mudanças e criar novas estratégias. Bom também para cuidar da saúde, do corpo e retomar o treino. Atividades ao ar livre darão prazer e recarregarão suas baterias. Conversas com quem está longe despertarão sonhos de uma viagem especial. O sábado reserva momentos mágicos. Respire novos ares!





Touro - 21/04 a 2/05





Ventos soprarão a seu favor no amor e na carreira. Aproveite o sábado para resolver assuntos do coração, curtir os filhos, ou impulsionar uma nova relação. Paixão, prazeres diferentes e novos projetos animarão o clima. Momento de dar uma virada na vida e ganhar liberdade. Ordene ideias, arrume suas coisas e encerre o que não estiver funcionando. Confie no futuro!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Inicie uma atividade diferente ou faça um bate-e-volta num lugar agradável com o par. Movimentar o corpo e fortalecer a saúde serão prioridades neste sábado. Você poderá receber uma proposta de trabalho inesperada, cheque mensagens e descubra novidades estimulantes nas redes. À noite, nada melhor do que ficar em casa, curtir momentos aconchegantes e relaxar.



Câncer - 21/06 a 21/07





Deixe as contas em ordem com a família, programe pagamentos e cuide das suas posses. Assuntos financeiros estarão em destaque neste sábado. Aproveite para planejar o orçamento e decidir investimentos com mais conforto e segurança. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor. Hora de transformar velhos padrões e construir bases afetivas mais firmes.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o sábado com Lua em seu signo para cuidar da imagem, da beleza e do seu estado emocional. Conversas agradáveis e atividades com os filhos ou o par manterão o astral em alta. Adie os problemas e cultive a alegria de viver. Hora de se libertar de padrões do passado e renovar sentimentos. Reinvente a vida. Criatividade e novas ideias enriquecerão seus projetos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os sonhos estarão presentes e colorirão o dia. Durma mais, relaxe e visualize o que quer para o futuro. A vida poderá mudar bastante nesta fase. Encerre um projeto e inicie outros. Resgates do passado inspirarão mudanças positivas no trabalho e no lifestyle. Aproveite para planejar o orçamento e decidir investimentos. Carinho e acolhimento no amor. Sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





Pague contas e administre as finanças com cautela. Amizades darão dicas de negócios e investimentos. Orçamento apertado não dará lugar a extravagâncias. Limite gastos e determine planos de longo prazo. Vida social agradável com amizades motivadoras e trocas de qualidade. Circule nas redes, converse com irmãos e desenhe planos. Prestígio e amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Virada no projeto de vida trará mais dinheiro, futuro promissor e conforto. Bom momento para se associar num empreendimento, estabilizar as finanças e criar bases afetivas fortes. Conceitos e convicções poderão mudar. Dê um passo maior na carreira e comece novo ciclo. Conte com mais vitalidade e motivação. A saúde ainda cobrará cuidados e disciplina. Evite exageros.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima delicioso numa viagem ou em atividades ao ar livre. Aproveite o sábado para restaurar suas forças junto à natureza, relaxar a mente e fortalecer a saúde. Momentos silenciosos serão preciosos. Ponha a leitura em dia, cuide do corpo e do seu equilíbrio. Conversas sérias definirão planos de longo prazo no casamento ou namoro. Se estiver só, alguém chegará para ficar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Troque confidências com o par e defina rumos da vida íntima. O sábado favorecerá mudanças e associação num novo empreendimento. Decisões sobre o futuro incluirão metas mais altas na carreira. Talvez você se interesse por um novo modelo de negócio e altere investimentos. Momento de focar nas soluções e recuperar o tempo perdido. Novas conquistas pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima carinhoso no amor e na vida social. Aproveite o sábado para curtir amizades de longe, viajar com o par, ou dar chances a uma nova relação. Sentimentos generosos, romantismo e mais espaço para o prazer alimentarão o coração com esperanças. Dê um salto na carreira e uma virada na vida. Planos de longo prazo ficarão mais definidos. Pratique nova filosofia.



Peixes - 20/02 a 20/03





Notícias inesperadas poderão acelerar decisões de viagem e atividades em outra localidade. Assuntos de trabalho invadirão o sábado. Bom para fortalecer uma associação e apostar em planos de expansão. Panorama otimista para o futuro. Cuide da reputação, evite julgamentos precipitados e elimine preconceitos. Novas relações ganharão confiança aos poucos.





Por: ROSA DI MAULO