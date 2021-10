HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Sonhos e expectativas amorosas colorirão o domingo que trará conversas carinhosas e também muitas dúvidas sobre apostar ou não em uma grande mudança. Alguma ilusão virá por água abaixo. Revelações mudarão sua opinião sobre alguém que admirava. O Sol trará visão mais profunda dos acontecimentos e envolvimentos. Inicie amizades em outro ambiente.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o domingo para organizar a agenda da semana, programar pagamentos e planejar investimentos futuros. Assuntos financeiros estarão em destaque. Faça contas. Não será bom momento para compras, nem para se iludir com produtos “milagrosos”. Não arrisque dinheiro em propostas confusas. Consolide a carreira e garanta estabilidade. Posicionamento claro no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Cuide das suas necessidades, imagem e saúde. Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Talvez precise de espaço para fazer suas coisas sem interferências. Diminua inquietudes com práticas espirituais, atividade física e conversas leves. A rotina da semana será cansativa. Aproveite o domingo para descontrair e comemorar uma conquista pessoal.



Câncer - 21/06 a 21/07





Momentos de relaxamento, carinho da família e o sossego do lar restaurarão suas energias. Cultive a serenidade e alimente a alma com sentimentos positivos. Hora de se fortalecer internamente e investir no futuro com determinação e vontade de vencer. Sonhos com uma viagem especial esquentarão o coração e darão força para vencer os desafios da semana.





Leão - 22/07 a 22/08





O passado será visto por uma perspectiva mais ampla. Pense nas mudanças que deseja implantar na rotina e no trabalho e determine os cuidados de saúde como prioridade. Domingo gostoso para conversar com amizades próximas, irmãos e encurtar distâncias com quem está longe e curtir o carinho de relações especiais em sua vida. Carreira e futuro com novos planos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Visualize o futuro e avalie uma proposta profissional com objetividade. Você poderá mudar de opinião sobre um investimento ou projeto da vida pessoal. Abrace a missão. Popularidade e projeção na carreira virão acompanhadas de crescimento financeiro nesta fase. Reencontro especial despertará sonhos e poderá influenciar decisões de vida. Sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





Determine objetivos pessoais e invista no seu desenvolvimento. O domingo trará otimismo e entusiasmo com novos projetos. Planeje estudos, viagem e mudanças no lifestyle. Você estará perto de uma conquista relevante. Valerá o esforço de se organizar, acertar a documentação e aumentar responsabilidades financeiras e familiares. Prestígio e segurança! Confiança no amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Troque confidências com a família, planeje mudanças e comece novo ciclo. Sol em seu signo iluminará caminhos de maior realização pessoal. Resgates do passado fortalecerão raízes e a autoestima. Valorize suas origens e história de vida. O domingo trará poder de recomeçar e serenidade. Cultive a paz de espírito e hábitos saudáveis. Você poderá retomar uma atividade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva diferenças com o par e conte com entendimento, carinho e companheirismo. Aproveite o domingo para expressar os sentimentos, compartilhar sonhos e criar planos de longo prazo a dois. Conflito com uma amizade poderá causar afastamento. Pense coletivamente e amplie discussões nas redes. Vênus revelará seus encantos. Empatia e poder de atração em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Curta prazeres gastronômicos e a beleza da simplicidade. Domingo gostoso para pensar no futuro, organizar ideias e projetos, respeitar seu tempo e dar crédito aos sonhos. Novo empreendimento motivará o trabalho e ampliará perspectivas na área financeira. Programe um dia sossegado e faça suas coisas. Cuidar da saúde e da família continuará como prioridade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Embarque num clima divertido no amor, com os filhos ou nas conversas com alguém especial de longe e afaste pensamentos negativos. Criatividade e ideias inovadoras não faltarão hoje. Futuro em processo de elaboração. Você precisará de tempo para tomar as melhores decisões sobre o projeto de vida e os caminhos a seguir. Enquanto isso, brilhe, estude, viaje e renove conceitos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Domingo gostoso para ficar em casa, trocar confidências e curtir momentos carinhosos com a família. Perspectivas de maior estabilidade financeira darão mais confiança no futuro e impulsionarão um projeto da casa. Padrões de consumo poderão mudar nesta fase. Dê valor ao essencial, fortaleça a autoestima e evite desperdício de dinheiro para agradar aos outros.





Por: ROSA DI MAULO