HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Confiança nas relações e sintonia com a espiritualidade manterão o astral em alta. Troque mensagens com amigos, curta momentos relaxantes com o par ou aproxime quem anda distante com palavras motivadoras. Bom humor, prazer e ótima companhia serão a fórmula perfeita para alegrar o domingo e alimentar o coração com esperanças. Escolhas sábias. Mudanças à vista.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o domingo para quebrar a rotina, mudar hábitos e praticar nova filosofia. Respirar novos ares, explorar um ambiente diferente e experimentar nova atividade revitalizará a saúde. Empatia nas interações de hoje. Você poderá se envolver com um projeto social ou temas de interesse coletivo. Planeje a agenda da semana com mais tempo livre. Sucesso na carreira!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Hora de pensar em mudanças no lifestyle e plano de carreira. Visualize o que quer para o futuro e envie pedidos ao universo. O domingo trará conversas delicadas com uma amizade de longe e o par. Eleve os sentimentos, compartilhe informações relevantes e comemore o sucesso de um empreendimento. Amor com atitude e novos prazeres. Planeje viagem com antecedência.



Câncer - 21/06 a 21/07





Notícias de longe despertarão sonhos com uma viagem. O domingo aproximará uma relação especial que andava distante. Crie planos a dois e curta momentos mágicos, regados com muita emoção. A sintonia com a espiritualidade trará escolhas sábias e esperanças de um futuro melhor. Encerre antigos padrões, apoie a família e vá mais fundo no amor. Mudanças à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Aprofunde vínculos importantes em sua vida e planeje mudanças. O domingo trará visão de futuro e conversas esclarecedoras. Planos de viagem com filhos ou o par animarão o clima. Pesquise roteiros, preços e datas de eventos. Mudanças na maneira de se comunicar terão efeito positivo nas relações e na divulgação do trabalho. Fase de inovações. Reinvente a vida!





Virgem - 23/08 a 22/09





Domingo de muitas emoções e encontros significativos. Pense no seu futuro e nas mudanças que deseja. Conversas em família definirão investimentos e novos rumos. Resgates do passado tocarão o coração profundamente. Surpresas gostosas e coincidências despertarão fantasias românticas. Embarque numa dimensão maior do amor e curta momentos mágicos.



Libra - 23/09 a 22/10





Inclua atividades gostosas na rotina. O domingo trará novidades, conversas gostosas e objetivos pessoais claros. Um convite de viagem alegrará o coração e fortalecerá um vínculo especial. Renove a vida com abertura a novas relações e aumente as chances para o amor, se estiver só. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Invista no seu equilíbrio e bem-estar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima mágico, coincidências e sincronicidades intensificarão uma relação especial. Comemore bons resultados financeiros e avalie novos investimentos. A saúde inspirará cuidados atentos. Prefira atividades on-line. Evite situações sociais desgastantes e deslocamentos arriscados. Bom mesmo será relaxar em casa, curtir a família e aumentar a cumplicidade no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dia de curtir a família, investir nos sonhos e valorizar vínculos especiais em sua vida. Lembranças gostosas virão carregadas de emoção. Curta fotos antigas de momentos significativos. O domingo trará histórias comoventes, saudades e discussões profundas sobre os acontecimentos coletivos. Acolha quem você ama e crie uma rede forte e protetora ao seu redor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia, conversas carregadas de emoção e perspectivas positivas para o futuro marcarão este domingo. Converse com irmãos, cuide da família e determine metas profissionais mais altas. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Avalie investimentos, decida mudanças e impulsione um novo empreendimento. Conquistas financeiras virão em breve. Sucesso pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças acontecerão de dentro para fora. Espere por convites e novidades de longe. Planos de expansão ganharão força. Pense positivo e decida investimentos. Bom momento para planejar compras, resolver assuntos financeiros e aquecer estudos. Uma viagem favorecerá o amor. Espere também por maior reconhecimento e prestígio social. Decisões de longo prazo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Segurança nas escolhas e perspectivas positivas na carreira darão serenidade. Aproveite o domingo para se cuidar, relaxar e armazenar forças para iniciar a semana com atitude e garra. Respostas íntimas e existenciais apontarão caminhos de maior realização pessoal e profissional. Um sonho da vida familiar poderá se concretizar. Construa relações de confiança. Poder em alta!





Por: ROSA DI MAULO