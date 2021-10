HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Alguém de longe, ou plano de viagem, despertará fantasias. Aproveite o sábado para dar nitidez aos sonhos, relaxar e soltar a imaginação. Bom para contemplar a natureza, meditar e aumentar a sintonia com a força interior. Desejos poderão se concretizar. Comece fase nova no amor e na carreira. Conversas de hoje abrirão portas para o futuro. Novas amizades movimentarão a vida.





Touro - 21/04 a 2/05





Conquistas no trabalho e mais tranquilidade na área financeira mudarão perspectivas. Aproveite o sábado para ampliar amizades e descobrir novidades. O prazer estará nas coisas simples. Bom para quebrar a rotina, movimentar o corpo e arejar a cabeça. Explore ambientes diferentes e curta momentos de liberdade. Cuidados de saúde cobrarão atenção. Assuma novos hábitos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planos para o futuro animarão o clima. Aproveite o sábado para desenvolver ideias, planejar viagem e explorar prazeres diferentes. Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre a vida e seus mistérios. Desejos de mudar o lifestyle inspirarão novos projetos. Amor com mais companheirismo. Curta momentos alegres e dê sabor de aventura à vida. Criatividade em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Otimismo e cenário positivo para o futuro motivarão o sábado que será gostoso para falar com amizades de outras localidades, fazer planos com a família e organizar ideias de trabalho. Desejos de viajar ficarão mais fortes com novidades de longe e convites de amigos. Novas relações serão transformadoras. Aposte em mudanças. Sucesso nos empreendimentos.





Leão - 22/07 a 22/08





Prefira a privacidade. Um mergulho nos sentimentos esclarecerá dúvidas e trará paz de espírito. Abertura a novas relações, apoio aos filhos e acerto de documentos aumentarão as demandas nesta fase. Aproveite o fim de semana para armazenar forças e cuidar da saúde. Hábitos e rotina mudarão. Aprenda algo novo. O sábado trará informações relevantes e convite de viagem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Clima romântico, emoções fortes no amor e novas perspectivas para o futuro marcarão este sábado que trará reencontros especiais e reflexões sobre os caminhos a seguir. Hora de fortalecer a missão, decidir investimentos e dar uma direção mais atraente à vida. Embarque em novas experiências, descubra lugares exóticos e prazeres diferentes. Família com apoio mútuo.



Libra - 23/09 a 22/10





Saúde e trabalho serão assuntos em destaque. Aproveite o sábado para cuidar do corpo e do seu equilíbrio. Valerá também organizar objetivos e atividades, retomar o treino e tomar decisões de vida. Comece novo ciclo, com vitalidade, brilho e conquistas pessoais relevantes. Conversas agradáveis e palavras motivadoras intensificarão uma relação especial. Bom para falar de amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor, na relação com os filhos e vida familiar. O sábado trará alegrias e surpresas gostosas. Clima carinhoso, coincidências e sintonia com seus melhores sentimentos criarão um clima mágico nas interações de hoje. Programe um dia diferente e relaxante. Uma atividade criativa ganhará força. Você terá sorte nos negócios. Ligue o radar nas oportunidades!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o sábado para curtir a família ou o sossego do lar. Arrumações na casa ou decisões de moradia criarão um clima gostoso nas relações próximas. Lembranças do passado despertarão saudades de alguém especial ou de uma época de vida. Envie mensagens aos amigos e resgate relações. Novas amizades também entrarão no radar, com Vênus em seu signo. Amor estável.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Coloque a conversa em dia com amigos e pesquise informações. Palavras emocionadas despertarão sonhos no amor. Decisões sobre o futuro ainda passarão por reflexões, com Mercúrio retrógrado. Revise metas e ajuste planos dentro das possibilidades atuais, Caminhos abertos num novo empreendimento. Espere por crescimento financeiro nesta fase.





Aquário - 21/01 a 19/02





Valores afetivos estarão no comando e poderão influenciar escolhas e rumos. O sábado favorecerá atividades ao ar livre, viagem e conexões com amizades de outro lugar. Um convite atraente balançará o coração. Crenças e filosofias mudarão, com Mercúrio retrógrado. Amplie horizontes e embarque em novas experiências. Aventuras e prazeres diferentes pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele neste sábado. Aproveite para se cuidar com carinho e apostar nos sonhos. Um projeto da vida íntima ganhará força. Planeje o futuro a dois, ou fortaleça uma parceria profissional. Negócios estarão aquecidos. Mudanças no ambiente social ampliarão perspectivas nas áreas profissional e financeira. Caminhos abertos na carreira!





Por: ROSA DI MAULO