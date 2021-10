HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Entre com tudo numa nova fase no amor. Confiança, atitude e conversas num tom mais profundo fortalecerão os planos do casamento. O domingo trará conexões com estrangeiros, prestígio e maior participação social. Ingresse num grupo influente e amplie relações. Vênus e Lua trarão convite de viagem e perspectivas otimistas pela frente. Sintonia com a espiritualidade.





Touro - 21/04 a 2/05





Pense nas mudanças que deseja e reorganize a rotina. Domingo gostoso para mergulhar nos sentimentos, trocar confidências com alguém especial e curtir as delícias da intimidade. Se estiver só, poderá rolar um clima com uma amizade. Elabore estratégias de divulgação do trabalho e ajuste planos. Detalhes farão diferença. Comece uma atividade física.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento no amor. Romantismo, carinho e entusiasmo com novos projetos a dois colorirão este domingo. Descubra prazeres diferentes, planeje uma viagem e amplie os horizontes. Fase de fé e de presença de espírito. Aumente a sintonia com a espiritualidade e curta momentos mágicos e divertidos. Alegria, criatividade e autoconfiança não faltarão. Casamento em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Pequenos prazeres alegrarão o dia. Tome iniciativas na casa e invista em melhor qualidade de vida. Detalhes de organização proporcionarão mais conforto. Planeje um cotidiano mais gostoso. Bom momento para retomar atividade física e implantar hábitos saudáveis. Conversas em família definirão novos planos. Eleve padrões e construa bases materiais e afetivas fortes para o futuro.





Leão - 22/07 a 22/08





Planos de longo prazo ficarão mais definidos, neste domingo que trará segurança nas escolhas e nos relacionamentos. Crie projetos com os filhos, ou o par. Notícias de longe alegrarão o coração. Se estiver só, alguém chegará para ficar, você poderá se apaixonar novamente! Aproxime irmãos, amizades e aprofunde vínculos importantes em sua vida. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Lembranças gostosas, carinho da família e resgates do passado criarão um clima acolhedor neste domingo. Fale de amor, de sonhos e troque confidências com alguém especial. Assuntos de trabalho e de saúde também entrarão no menu do dia. Planeje a agenda da semana e dedique mais tempo aos cuidados pessoais. Carreira em ascensão. Sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





Conversas carinhosas intensificarão uma relação especial. Tudo aberto para o amor! Bom momento para expressar os sentimentos com clareza e emoção. Alto astral, brilho e autoconfiança marcarão sua presença nas redes e interações de hoje. O domingo será repleto de novidades e de boas ideias. Enriqueça a bagagem cultural. Irmãos estarão próximos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira. Aproveite o domingo para programar compras e investimentos, administrar suas posses e equilibrar o orçamento. Estabilidade na vida familiar trará tranquilidade e segurança. Foque em soluções práticas nos cuidados de saúde e nos negócios. Você encontrará alternativas atraentes que trarão maior estabilidade e conforto. Encerre um ciclo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Domingo alegre e animado, na companhia dos filhos, do amor ou de amizades especiais. Resolva assuntos do coração e realize desejos. Emoções estarão à flor da pele. Bom para intensificar relações e também para criar novos vínculos. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre temas da coletividade, política e ideologias. Amplie discussões nas redes sociais.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o domingo para descansar e sonhar com o futuro. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Repense metas, decida rumos e direcione investimentos com mais clareza. Caminhos de maior realização profissional e financeira estarão iluminados. Carinho e sentimentos generosos envolverão a família e o amor. O dia trará surpresas gostosas e soluções para a vida.





Aquário - 21/01 a 19/02





Converse com amigos, arme uma viagem e conte com apoios influentes para concretizar seus planos. Amizades num novo ambiente serão enriquecedoras. Envolvimento com questões sociais motivarão novos projetos. Antigas barreiras e angústias serão superadas. Conte com autoconfiança, brilhantismo e mais segurança nas escolhas. Prestígio e projeção pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Planeje o futuro a dois e a carreira. Hora de apostar em novos projetos e decidir investimentos. Aproveite o domingo para detalhar planos. Conversas íntimas trarão mais confiança numa relação especial. Renove conceitos e pense positivo. Perspectivas positivas na área financeira darão segurança para elevar padrões de conforto ou construir a casa. Cumplicidade no amor.





Por: ROSA DI MAULO