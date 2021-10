HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Planeje investimentos futuros e faça bons negócios hoje. O dia favorecerá compras e aquisições. Bom também para ganhar maior mobilidade e agilizar comunicações e contatos. Você poderá romper uma parceria e iniciar outra, ou dar um passo decisivo na carreira e decidir novos rumos. Tensão entre Marte e Plutão cobrará paciência nas relações e negociações.





Touro - 21/04 a 2/05





Lua em seu signo cobrará atenção à saúde e diminuição do estresse no trabalho. Viajar no fim do dia será ótima opção para relaxar e restaurar as forças. Aposte em intensificar o treino, caminhar ou praticar esporte. Manter corpo, mente e emoções em equilíbrio será o desafio de hoje. Filosofias mudarão. Finalize um projeto e alavanque a carreira com ideias inovadoras.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Diminua o ritmo e dê atenção aos sentimentos. O dia será sujeito a distrações e oscilações de humor. Um pouco de interiorização fará bem ao espírito. Vá mais fundo e investigue os mistérios da vida. Hora de fortalecer a fé, aumentar a sintonia com a espiritualidade e cultivar emoções positivas. Amor em fase de sonhos e prazeres diferentes. Busque qualidade de vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Comece novas relações, aprofunde amizades e harmonize relações de trabalho. Lindo momento para transformar padrões do passado e investir num futuro promissor e estável. Estreite vínculos importantes em sua vida, apoie a família e crie bases afetivas e materiais mais fortes. A semana terminará com chances de recomeço e sonhos com uma viagem.





Leão - 22/07 a 22/08





Finalize um projeto no trabalho e mude a rotina. Bom para pôr novas ideias em prática e iniciar atividades. Acerto de documentos e negociação de contrato cobrarão atitude e agilidade. Conte com apoio de irmãos e de amizades próximas para dar um passo maior na direção do futuro e inovar a carreira. Amor com visão mais realista e expectativas. A fase favorecerá acordos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Confiança nas relações, novidades de longe e mais intensidade no amor marcarão o dia. Assuntos financeiros e investimentos cobrarão decisões rápidas. Talvez você mude planos e aproveite uma oportunidade de rever pessoas queridas ou de viajar e curtir aventuras no fim de semana. Espere por prestígio e sucesso nos empreendimentos. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Troque confidências com a família e aprofunde vínculos. A semana terminará com conquistas, planos de mudança e decisões de vida. Hora de abandonar antigos padrões de comportamento e começar novo ciclo, com segurança nas relações e valorização dos seus talentos. Assuma mais poder no trabalho. Novas estratégias darão resultado. Objetivos pessoais ficarão claros.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Descubra motivações e afaste pensamentos negativos. Mudanças na maneira de se comunicar favorecerão o amor. Expresse os sentimentos com mais emoção e aprofunde uma relação especial. O dia trará uma surpresa gostosa. Embarque num clima mágico no amor e curta momentos românticos, temperados com carinho e sutilezas. Conversas sensíveis com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana terminará com novidades no trabalho e cuidados de saúde. Assuma hábitos saudáveis e resolva assuntos práticos. O dia será produtivo, com soluções financeiras e novos projetos. Bom também para organizar a casa e apoiar a família. Finalize uma dívida. Talvez você se afaste de uma amizade ou grupo. Ambiente social e equipe passarão por mudanças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Casualidades e coincidências criarão clima envolvente no amor. Se estiver só, poderá se apaixonar num breve instante e realizar sonhos românticos. Sentimentos generosos e conversas animadas intensificarão uma relação já existente. Curta prazeres diferentes e alegre o coração. Mudança na carreira e decisões sobre o futuro ampliarão perspectivas de crescimento financeiro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Convites e novidades da família animarão o clima. Você poderá firmar uma transação imobiliária ou comprar itens de conforto para a casa. Finalize um curso ou uma pendência de documentos e relaxe. O dia trará mais leveza e otimismo. Se a opção for por mudança ou viagem, você encontrará condições estimulantes. Hora de expandir o projeto de vida. Decida rumos!



Peixes - 20/02 a 20/03





Entendimento com a equipe e conversas motivadoras num novo grupo movimentarão o dia com novidades e soluções. Fique longe de gente invasiva. Talvez se afaste de uma amizade ou mude de ambiente. Comunicações abertas. Amplie relações, descubra tendências e renove conceitos. Planos da vida íntima despertarão sonhos. Projeto da casa ganhará riqueza de detalhes.





Por: ROSA DI MAULO