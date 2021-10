HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Brilho e atitude atrairão novos relacionamentos. Comece uma fase nova no amor. Parcerias e associações estarão beneficiadas. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para aprofundar diálogos e resolver diferenças. Conexões com pessoas de outros lugares, convites e viagem manterão o clima animado. Assuntos financeiros poderão causar conflitos e impaciência.





Touro - 21/04 a 2/05





Contenha a ansiedade. Uma resposta de trabalho virá positiva, mesmo que atrase. A semana terminará com boas perspectivas nas áreas profissional e financeira. Mantenha a persistência e não desanime diante de obstáculos. Um contrato insatisfatório poderá ser renegociado. Amor com mais emoção e planos para o futuro. Se estiver só, dê chances ao acaso. O dia trará surpresas!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Finalize tarefas mais cedo e ganhe liberdade. O trabalho fluirá positivamente. Conte com sua criatividade, acelere a produção e termine a semana com ótimos resultados. Viagem no fim do dia será tudo de bom no amor. Aposte também num programa cultural de qualidade. Se estiver só, novas relações surgirão naturalmente. Harmonia e prazeres diferentes na vida íntima!



Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos do coração estarão em destaque. Novo envolvimento ganhará intimidade aos poucos. Aprofunde uma relação especial. A semana terminará com clima mágico no amor e chances de recomeço. Trabalho com harmonia nas relações e foco nos resultados. Deixe seus espaços mais bonitos e confortáveis com toques pessoais na decoração. Apoio mútuo na família.





Leão - 22/07 a 22/08





Torne as tarefas domésticas mais práticas. Arrumações na casa darão mais leveza aos espaços. Assuntos de família também cobrarão atenção. Bom momento para eliminar pendências do passado e deixar a vida em ordem. Vença burocracias e acerte a documentação. As conversas de hoje trarão dicas e informações importantes. Esclareça dúvidas. Novas relações à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Surpresas e imprevistos marcarão o dia. Cheque informações e esclareça dúvidas de um contrato. Notícias de longe e comunicações de trabalho cobrarão respostas rápidas. A semana terminará com conquista financeira e decisões de investimentos. Despesas poderão aumentar, então planeje o orçamento com calma. Carreira em ascensão! Abrace a missão e confie no futuro.



Libra - 23/09 a 22/10





Planeje compras e administre seus recursos com inteligência. A semana terminará com planos de expansão, autoconfiança, atitude nos relacionamentos e decisões sobre o projeto de vida. Marte e Sol em seu signo anunciam conquistas e vitórias. Espere por novidades nas interações de hoje. Palavras doces e motivadoras abrirão portas no amor. Poder pessoal em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com a Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar com carinho, jogar a autoestima para cima e fazer só o que der vontade. A saúde pedirá momentos de relaxamento e mais horas de sono. Conte com suporte da família num assunto que anda causando preocupações. Hora de encerrar um ciclo e reinventar a vida. Amor com novos planos. Aproveite para fazer bons negócios nesta fase!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encare novos desafios e fortaleça a posição na equipe. Sol e Marte agitarão a vida social e atividades de grupo. A semana terminará com sonhos de liberdade e maior sintonia com os sentimentos. Areje a cabeça com assuntos leves e momentos de descontração em ótima companhia. Vênus em seu signo atrairá novos relacionamentos. Brilho e carisma em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Impulsione um novo empreendimento. A semana terminará com decisões sobre o futuro e oportunidades de crescimento financeiro. Com Mercúrio retrógrado, metas profissionais ainda terão ajustes. Novas amizades surgirão de encontros casuais e interações nas redes. Espere por novidades e dicas quentes de amigos. No amor, momento de expectativas. Sonhe alto!





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas notícias na área financeira. A semana terminará com ótimas perspectivas para o futuro, popularidade e sucesso nos empreendimentos. Visualize onde quer chegar e desenhe planos. Uma viagem poderá ser decidida no impulso. Mercúrio retrógrado cobrará atenção aos documentos e exigências legais. Crenças e filosofias serão revistas nesta fase. É tempo de tomar novos rumos!



Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades de longe mexerão com sua cabeça hoje. Espere por notícias surpreendentes e se prepare: uma nova proposta cobrará resposta rápida. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Você poderá firmar uma parceria, aumentar a exposição profissional e construir maior segurança para o futuro. Amor e carreira caminharão juntos nesta fase. Some forças. Poder em alta!





Por: ROSA DI MAULO