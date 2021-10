HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Foque nas suas coisas, apoie os filhos e dê andamento nas transações comerciais e contatos. O dia trará informações importantes que motivarão projetos e mudanças. Talvez precise lidar com um imprevisto financeiro ou rever padrões de consumo. Ligações internacionais abertas. Planeje uma viagem a dois e comece uma fase nova no amor. Uma amizade se tornará mais íntima.





Touro - 21/04 a 2/05





Família e casa cobrarão atenção. Assuntos do passado poderão retornar. Perceba o quanto a vida andou, mesmo durante a pandemia e valorize suas conquistas. O momento trará novas relações e expansão profissional. Resolva assuntos do coração com mais desprendimento e dê um passo maior na direção do futuro. Sucesso na carreira e mais liberdade no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Cuide da saúde em primeiro lugar. Você contará com apoio de irmãos, do par e de amizades para vencer os desafios atuais e reestruturar a rotina que estará um tanto caótica nesta fase de resolver mil coisas ao mesmo tempo. Dê um tempo para a cabeça e espaço aos sentimentos, hoje. Fale de amor, de sonhos e planeje uma viagem romântica. Notícias animadoras de longe!



Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos profissionais e de família terão bom andamento, hoje. Planeje investimentos futuros, responsabilidades aumentarão nesta fase. Conte com uma virada de sorte na área financeira e sucesso nos empreendimentos. A motivação no trabalho virá do amor e de sonhos com uma viagem especial. Invista em hábitos saudáveis e torne a rotina mais gostosa com nova atividade.





Leão - 22/07 a 22/08





Atividades estressantes serão finalizadas e compensarão os esforços. Some forças com irmãos, filhos, ou o par e vença os desafios da vida familiar. Bom para solucionar pendências do passado e ganhar segurança. Alto astral, bom humor e curiosidades criarão um clima animado no amor. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Quebre barreiras nos relacionamentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua o ritmo e ceda à preguiça. O dia será sujeito a distrações e devaneios. A intuição estará forte e servirá de bússola, se as comunicações forem complicadas e cansativas. Bom mesmo será resgatar relações lá de trás e retomar uma atividade corporal gostosa ou dar nova forma a um antigo projeto. A cabeça está mudando. Renove conceitos e ganhe liberdade.



Libra - 23/09 a 22/10





Orçamento apertado pedirá melhor administração financeira. Em breve você terá mais segurança dos investimentos e resultados de trabalho. Motive a equipe, pense positivo, brilhe em reuniões e determine objetivos pessoais. Conversas gostosas poderão resultar em romance, se o coração estiver livre. Construa relações de confiança. Prestígio e poder de influência em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Futuro e projeto de vida estarão iluminados, hoje. Aproveite para desenhar novos planos e dar crédito aos sonhos. Conte com apoio da família e renove estruturas. Hora de encontrar seu lugar no mundo e quebrar barreiras nos relacionamentos. Compras para a casa, cuidados corporais e de beleza darão maior bem-estar. A saúde se manterá equilibrada com atividade física.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Embarque em novas experiências, descubra oportunidades e inove a rotina. Amigos darão dicas preciosas sobre viagens, cursos e de como vencer burocracias. Valerá o esforço para dar andamento positivo em assuntos jurídicos ou de documentação e movimentar a vida. Vênus em seu signo destacará seus encantos e atrairá novos relacionamentos. Poder de atração em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hora de pensar em mudanças e rumos, renovar o ambiente social e impulsionar a carreira. Oportunidades de crescimento financeiro estarão no radar. Você poderá empreender, firmar uma parceria ou finalizar uma transação imobiliária. Um mergulho nos sentimentos apontará caminhos de maior realização pessoal e profissional. Invista em cuidados de saúde e segurança.





Aquário - 21/01 a 19/02





Passo maior na carreira aumentará responsabilidades. O dia trará decisões de vida e de planos de longo prazo. Questões delicadas da vida íntima virão à tona. As conversas de hoje abrirão espaço para o prazer e entendimento com o par. A vida social ficará mais gostosa. Amplie amizades, motive a equipe e brilhe publicamente. Uma viagem será tudo de bom, planeje!



Peixes - 20/02 a 20/03





Encare novos desafios no trabalho e espere por ótimos resultados. Mesmo que tudo caminhe lentamente, você chegará onde quer. Firme alianças, formalize uma parceria e abra novos caminhos. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro. Saúde mais frágil pedirá momentos de relaxamento e rotina leve. Evite sobrecargas, hoje. Um velho sonho poderá se concretizar.





Por: ROSA DI MAULO