HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

A semana será favorável a mudanças. Você poderá se afastar de um grupo e ingressar em outro. Contatos com estrangeiros ou pessoas de outra localidade estarão abertos. Convite de viagem, conexões de prestígio e chances para o amor manterão o astral em alta. Planeje férias, inicie relações e torne a vida mais gostosa. A fase trará desapego do passado e novos prazeres.





Touro - 21/04 a 2/05





O trabalho ganhará agilidade com mais organização e iniciativas. Aprove um orçamento, conquiste clientes, ligue o radar nas oportunidades e aposte em planos de expansão. Você obterá bons resultados financeiros e maior reconhecimento profissional, nesta semana. Novos vínculos serão construídos aos poucos, o que incluirá o amor. Cuide da reputação.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A responsabilidade com a saúde aumentará nesta semana. Faça exames médicos, inicie um tratamento ou discipline a rotina. Assuntos jurídicos terão andamento positivo. Com planos maiores pela frente, será importante deixar a documentação em ordem e prezar pela reputação. Empatia nas relações e harmonia no amor darão tranquilidade. Cenário otimista pela frente!



Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite a semana para concretizar um empreendimento, exercer seus talentos, brilhar e assumir mais poder no trabalho. Rotina saudável e harmonia nas relações contribuirão com maior bem-estar. Invista na sua saúde e equilíbrio. Cuidados estéticos e corporais também entrarão no pacote. Esforços serão recompensados. Você terá ótimos resultados.





Leão - 22/07 a 22/08





Coloque as comunicações em ordem, acerte documentos e solucione pendências. A semana será agitada por muitas solicitações e compromissos. Encare os desafios como aprendizado. Em breve, você terá satisfação com os resultados obtidos nesta fase. Será difícil conciliar as atenções e manter a rotina de trabalho organizada. Negocie prazos e cuide das suas relações.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dê um passo maior na carreira. A semana trará sucesso, popularidade e oportunidades de crescimento financeiro. Espere também por maior projeção no ambiente profissional. Responsabilidades com a saúde aumentarão. Abrevie conversas, evite se comprometer com mais tarefas e ganhe tempo para cuidar dos seus interesses. Amor com encanto e magia.



Libra - 23/09 a 22/10





Semana de conquistas importantes. Parta para a ação e alcance metas. Poder pessoal e prestígio estarão em alta. Espere por reconhecimento dos seus talentos e competências. Uma promoção estará a caminho. O Sol iluminará seus recursos e caminhos de crescimento financeiro. Analise investimentos com calma e visão de futuro. Segurança nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Planos de viagem, ou finalização de um assunto jurídico, ampliarão perspectivas nesta semana. Comece novo ciclo de vida com otimismo e cenário positivo pela frente. Una a família e resolva pendências do passado ou da casa. Você firmará bons acordos financeiros. Período positivo também para transações imobiliárias e investimentos. Cuide da saúde e diminua o estresse.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vida social e atividades em grupo serão agitadas nesta semana. Foque nos relacionamentos e movimente novos projetos. Conversas motivadoras ativarão sua criatividade. Bom período para firmar parcerias e ampliar conexões nas redes. Estude outro idioma e enriqueça a bagagem cultural. Viagens e amizades de fora entrarão no radar nesta fase. Amor com mais tolerância.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões sobre o futuro movimentarão a semana. Avalie proposta de trabalho, ou impulsione um empreendimento com ideias originais. Pequenos ajustes nos planos e metas eliminarão desconfortos. Talvez precise alongar prazos e resolver assuntos de família ou do passado. Novas amizades e escolha de parceiros em fase de construção. Realize sonhos no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mude perspectivas e conquiste novos espaços. A semana será de sucesso nos empreendimentos e de nova construção. Se pensa em viajar ou morar em outro lugar, planeje cada passo. O futuro será construído por boas escolhas, não tome decisões por ansiedade, nem para se livrar de pressões. Paciência e reflexões garantirão bons resultados. Amplie amizades.



Peixes - 20/02 a 20/03





Cenário otimista nos negócios e na carreira. Aproveite a semana para conquistar novos espaços, iniciar um projeto e ampliar perspectivas. Associações e parcerias serão positivas. Uma proposta atraente virá na direção dos sonhos. A fase será de maior exposição e de conquista de prestígio. Conte com apoio familiar e motivação no trabalho. Amor com planos e confiança no futuro a dois.





Por: ROSA DI MAULO