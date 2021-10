HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Com Lua cheia em seu signo, caminhos do coração e projeto de vida ficarão iluminados. Você se empolgará com planos que poderão mudar o papel profissional e o futuro. Hora de dar uma virada na sorte e embarcar em novas experiências com coragem, atitude e espírito de aventura. Conexões de prestígio. Proposta atraente poderá chegar de longe e realizar um sonho.





Touro - 21/04 a 2/05





Sonhos reveladores apontarão caminhos a seguir. Quebre a rotina, hoje. Um pouco de interiorização e momentos de privacidade recarregarão as baterias e diminuirão o estresse. Hora de dar um passo maior na carreira e tornar o cotidiano mais agradável. Espere por conquistas no trabalho e acertos jurídicos. Bom momento para encerrar uma atividade e começar outra.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Mudanças na equipe ou no ambiente social marcarão esta Lua cheia que iluminará questões coletivas e esclarecerá em quem confiar. Bom momento para aproximar amizades que andam distantes, intensificar atividades em grupo e impulsionar novos projetos. Criatividade e soluções brilhantes não faltarão hoje. Conquiste novos espaços. Um plano de viagem ganhará força.



Câncer - 21/06 a 21/07





Conquista na carreira iluminará o futuro e inspirará mudanças positivas no lifestyle. Assuma seu poder, ganhe projeção e aumente a popularidade no ambiente profissional. Harmonia nas relações de trabalho contribuirá com seu equilíbrio e bem-estar. Construa bases afetivas fortes. Assuntos de família e da casa serão resolvidos com maior agilidade nesta fase. Cuide do corpo.





Leão - 22/07 a 22/08





Resolva assuntos jurídicos, ou decida viagem com os filhos. A Lua cheia alargará horizontes, trará esperanças e confiança no futuro. Acerte a documentação e finalize processos do passado. Novos caminhos se abrirão. Bom momento para se associar, ampliar relações, iniciar atividades e mudar a rotina. Amizades especiais apoiarão seus projetos. Conexões internacionais abertas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decida mudanças e intensifique a vida íntima nesta Lua cheia. Um mergulho nos sentimentos inspirará novos planos para o futuro. Assuma maior poder no trabalho. O dia trará oportunidade de crescimento financeiro e projeção na carreira. Transforme comportamentos e aprofunde vínculos. Reencontros especiais. Altere padrões de consumo e assuma hábitos saudáveis.



Libra - 23/09 a 22/10





Lua cheia especial no amor. Intensifique uma relação especial, com mais carinho e emoção. Se estiver só, uma conversa acolhedora poderá resultar em romance. Transforme padrões do passado e resolva assuntos do coração. Momento de começar novo ciclo com objetivos pessoais firmes e decisões de vida. Planeje uma viagem ou curso com antecedência. Casamento em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Inicie uma atividade, brilhe no trabalho e tome decisões que beneficiarão a saúde. A Lua cheia movimentará a rotina e ampliará a produção. Conte com maior motivação e espere por boas oportunidades financeiras para manter o orçamento equilibrado. Compras serão irresistíveis, com Vênus na área do dinheiro. Faça contas e mantenha uma reserva para gastos imprevistos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Brilhe, ganhe destaque, assuma mais liderança e crie projetos. Lua cheia em harmonia com seu signo anuncia maior poder e conquista pessoal relevante. Assuntos do coração ganharão uma dimensão maior. Se estiver só, uma paixão chegará com tudo, hoje. Bom também para se aproximar dos filhos ou decidir gravidez no casamento. Novas amizades agitarão o clima.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Novidades da família esquentarão o coração. A Lua cheia iluminará o passado e caminhos de maior realização. Decisões sobre o futuro e mudanças no projeto de vida trarão mais estabilidade material e afetiva. Realize um velho sonho. Alguém que deixou saudades poderá retornar e balançar as estruturas. Impulsione um empreendimento. Sucesso pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Comunicações e contatos estarão acelerados nesta Lua cheia. Espere por novidades que poderão mudar a vida. Hora de romper barreiras, acreditar na sorte e expandir os horizontes. O dia trará maior prestígio e projeção social. Circule nas redes, amplie discussões e conquiste amizades. Você poderá encerrar um contrato e iniciar outro ou resolver uma pendência jurídica.



Peixes - 20/02 a 20/03





Negócios estarão aquecidos nesta Lua cheia. Firme uma parceria, decida investimentos e concretize planos da vida íntima. Valores afetivos estarão no comando e influenciarão escolhas. Bom para mudar o estilo de vida e o ambiente social. Talvez você se afaste de uma amizade e ingresse num novo grupo. Espere por maior prestígio profissional e sucesso financeiro.





Por: ROSA DI MAULO