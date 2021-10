HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Cuide da imagem, foque nas suas coisas e espere por um convite especial, hoje. Com Lua em seu signo, emoções estarão amplificadas. Evite perder tempo e energia com discussões que não levam a nada. O dia será mais produtivo nos contatos com pessoas de fora, planejamento de viagem e em novas relações. Siga a intuição, e realize seus desejos. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Dia sujeito a distrações, cheque a agenda e evite esquecimentos. Iniciativas no trabalho darão resultado, você poderá conquistar novo cliente, aprovar um orçamento ou firmar uma proposta profissional atraente. A saúde pedirá cuidados, hoje. Aproveite para marcar exame médico ou disciplinar hábitos e incluir uma atividade física na rotina. Amor com sonhos e mais cumplicidade.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Convite de viagem, ou de participação num grupo influente, animará o clima. O dia favorecerá relações sociais e integração com a equipe. Bom também para marcar presença nas redes e ampliar amizades. Caminhos do coração estarão abertos. Se estiver só, alguém especial entrará no radar. Paixão e prazeres estarão de volta nesta fase. Reinvente a vida e alargue horizontes.



Câncer - 21/06 a 21/07





Visualize o futuro e onde quer chegar. O dia trará harmonia nas relações de trabalho, sucesso e expansão profissional. Bom momento para concretizar estratégias, lançar projetos, brilhar, ganhar maior popularidade e projeção. Uma promoção estará a caminho. Converse com a família sobre mudanças e novos planos. Aprofunde vínculos e tome decisões de vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Foque nas soluções práticas e movimente a vida numa direção mais atraente. Bom momento para acertar a documentação e por as comunicações em ordem e firmar bons acordos. Planos de viagem com filhos ou o par se tornarão mais viáveis. Ligue o radar nas oportunidades. Assuntos de justiça ou contratos poderão ser resolvidos mais facilmente, vença burocracias!





Virgem - 23/08 a 22/09





Espere por uma promoção ou proposta financeira irrecusável. O dia trará soluções de trabalho e oportunidades de mudança. Um reencontro especial despertará seus melhores sentimentos e inspirará passos maiores na carreira. Investimentos poderão mudar, descubra opções mais vantajosas e administre suas posses com visão de futuro. Desapegos. Repense o lifestyle.



Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para resolver assuntos do coração e movimentar a vida com novos projetos. Se estiver só, um envolvimento que terá tudo para dar certo, começará com conversa divertida e inteligente. Numa relação já existente, será hora de resolver diferenças, expor os sentimentos com emoção e aumentar o entendimento. Sintonia com irmãos. Fase de decisões familiares.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia com a família dará mais tranquilidade nas decisões de investimentos e nos cuidados de saúde. Assuntos financeiros serão temas no amor e parcerias. Encerre um longo ciclo de vida. Até seu aniversário, a fase trará mais interiorização, progresso na terapia e autoconhecimento. Bom também para fazer um balanço dos últimos tempos e avaliar mudanças. Relaxe e respire.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vênus e Lua destacarão seu carisma, beleza e elegância. Brilhe e conquiste novos espaços. O ambiente social mudará nesta fase. Ingresse num novo grupo, inicie amizades e amplie discussões nas redes. A sintonia com o amor em todas as suas dimensões estará mais forte. Apoie os filhos. Bom momento também para criar projetos e inovar o trabalho. Paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Segurança da família e da casa serão prioridades. O dia trará perspectivas de crescimento financeiro e decisões sobre o futuro. Lembranças ou saudade de alguém especial balançarão o coração. Dê atenção aos sonhos e sentimentos. Proposta profissional poderá provocar mudanças no projeto de vida. Avalie prós e contras de um novo empreendimento. Sucesso!





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas de hoje esclarecerão dúvidas e inseguranças. Planeje detalhes de uma viagem. Amizades darão dicas interessantes. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Embarque em novas experiências e dê mais sabor de aventura à vida. Conte com ótimo desempenho nos estudos, pesquisas, atividades de grupo e finalize tarefas. Assuntos jurídicos ganharão agilidade.



Peixes - 20/02 a 20/03





Dê um passo importante na carreira. Você poderá firmar uma parceria e aumentar a segurança financeira. Hora de pensar em mudanças e abrir portas para o futuro. Negócios estarão aquecidos. Ajuste planos e aproveite oportunidades para concretizar sonhos. Defina detalhes e simplifique um projeto da casa. Novos padrões de consumo trarão maior despojamento.





Por: ROSA DI MAULO