HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Com Mercúrio andando para a frente, será mais fácil se entender com pares, amizades e com o chefe. Os relacionamentos continuarão em foco e movimentarão a carreira numa nova direção. Um envolvimento que começar nesta semana poderá resultar em casamento. Abertura para se conectar com estrangeiros e autoridades. Escolhas sábias. Amor com viagem e confiança.





Touro - 21/04 a 2/05





Comunicações de trabalho fluirão mais facilmente. Crie novas estratégias e espere por uma conquista profissional relevante. A semana trará oportunidade de expandir a atuação e consolidar a carreira. Você poderá receber uma promoção ou proposta com remuneração atraente e estabilizar as finanças. Amor com expectativas de cumplicidade. Vá mais fundo.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Decisões da vida íntima anunciam viagem e mais espaço para o prazer. Mude o estilo de vida. Criatividade, otimismo e atitude não faltarão nesta semana. Desenvolva ideias e projetos com mais entusiasmo e brilhe publicamente. Hora de conquistar novos espaços e ampliar relações. Aposte em maior exposição e ganhe prestígio. Poder de influência e liderança em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Invista em mais conforto e segurança. Antigos padrões de relacionamento não farão mais sentido. Resolva pendências do passado e da vida familiar com mais facilidade, nesta semana. Você construirá bases firmes para o futuro e contará com maior organização cotidiana. Harmonia nas relações de trabalho e sucesso dos empreendimentos. Dê um passo maior na carreira!





Leão - 22/07 a 22/08





Contatos, comunicações, atividades comerciais e acerto de documentos fluirão mais facilmente nesta semana, com Mercúrio em movimento direto. Pesquise informações, tome iniciativas e resolva pendências. Assuntos de saúde e de trabalho mudarão a rotina. Bom período para alterar hábitos, fazer exames médicos e melhorar a qualidade de vida. Viagem com filhos à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Proposta de trabalho bem remunerada ou promoção chegará em boa hora. Despesas com filhos e projetos aumentarão. Com Mercúrio em movimento direto, o orçamento ficará equilibrado, a partir desta semana. Aproveite oportunidades e invista no seu futuro. Fase de grande visibilidade na carreira. Assuma a missão e ganhe poder. Emoção com reencontros e clima mágico no amor.



Libra - 23/09 a 22/10





Objetivos pessoais ficarão claros, com Mercúrio andando para a frente em seu signo. Determine metas, desenhe planos e comece novo ciclo de vida com autoconfiança e escolhas sábias. Ótimo período para iniciar relações e aumentar as chances no amor, se estiver só. Perdoe o passado e transforme padrões. A fase será sentida como um novo nascimento. Planeje viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana trará finalizações. Encerre um longo ciclo e comece outro com maior equilíbrio financeiro e investimentos na sua saúde. Fase de segurança na vida familiar e de calma para pensar. Siga a intuição que estará mais aguçada, com mercúrio em movimento direto. Trabalho com aumento de rendimentos. Negócios terão andamento positivo. Inquietudes no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Mudanças no ambiente social ou na equipe ampliarão perspectivas e movimentarão o trabalho. Ingresse num novo grupo. A semana trará novos relacionamentos e aprendizado. Negociações comerciais e estudos terão andamento positivo. Conte com carisma, elegância e argumentos imbatíveis. Você terá ótimo desempenho em reuniões, apresentações e entrevistas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões sobre o futuro marcarão a semana que anuncia mudanças no projeto de vida e metas mais altas na carreira. Novo empreendimento, ou proposta profissional atraente, sinalizará crescimento financeiro. Espere por oportunidades nos negócios e inicie projetos. Fase de sucesso, de maior visibilidade e de conquistas na carreira. Avalie expectativas no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dê um passo maior na direção dos sonhos. A semana trará decisões de vida e mais segurança nas escolhas. Brilhe nos estudos, em apresentações públicas e conquiste prestígio. Momento de apostar nos planos de expansão e na sua missão no mundo. Caminhos para o futuro ficarão iluminados. Harmonia com a equipe e vida social gostosa estarão no pacote. Viagem à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





Firme uma parceria poderosa e impulsione a carreira. A semana trará prestígio, visibilidade e poder. Você poderá estabilizar as finanças e investir num projeto da casa ou da vida familiar. Bom período para tomar decisões, planejar mudanças e realizar sonhos. Oportunidades nos negócios surgirão de maneira inesperada. Encontre respostas íntimas e dê novo sentido à vida.





Por: ROSA DI MAULO