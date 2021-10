HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Conquiste amizades num ambiente diferente. Associações e equipe passarão por escolhas criteriosas. Momento de assumir maior responsabilidade social e pensar coletivamente. Conexões influentes e convites de amigos agitarão o clima. Saiba em quem confiar e fortaleça sua rede. Amor com novos planos, atitude e posicionamento claro. Desfaça mal-entendidos.





Touro - 21/04 a 2/05





Concretize um projeto. O dia trará reconhecimento e projeção profissional. Bom momento para definir planos de longo prazo, conquistar clientes ou assumir novo emprego. Você poderá finalizar um contrato insatisfatório e iniciar outro com melhores condições. Dê um passo maior na carreira e uma virada positiva de vida. Escolhas poderão mudar. Novas atividades pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Surpresas e novidades manterão o astral em alta. Notícias de longe e convite de amigos tocarão o coração. Finalize uma pendência ou assunto jurídico e elimine velhas angústias. Bom momento para se expor, conquistar novos espaços e brilhar publicamente. Conte com muita criatividade, harmonia nas relações e poder de influência. Viagem favorecerá o amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Troque confidências com a família e planeje mudanças. Bom momento para fortalecer as bases afetivas e materiais. Harmonia nas relações de trabalho e novas estratégias garantirão sucesso dos empreendimentos. Hora de assumir seu poder e missão. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor e a construção de um futuro estável. Invista em novas amizades.





Leão - 22/07 a 22/08





Coloque as comunicações em dia, esclareça mal-entendidos e estabilize relações. O dia favorecerá o amor. Planos do casamento poderão se concretizar. Apoie os filhos, ou o par. Comprometimento, carinho e acolhimento valerão mais que as palavras, hoje. Bom momento para planejar férias, viagens e acertar documentos. Mudança de hábitos favorecerá a saúde.





Virgem - 23/08 a 22/09





Trabalho com mais segurança e negociações positivas. Você terá oportunidade de ampliar os rendimentos, com uma atividade extra ou promoção. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para discutir detalhes de contrato e benefícios. Despesas poderão aumentar nesta fase. Faça contas e planeje o orçamento, antes de se comprometer em novos investimentos.



Libra - 23/09 a 22/10





Esclareça dúvidas e estabilize uma relação especial. Conversas sobre filhos, viagens e planos a dois darão segurança no relacionamento íntimo. Exponha intenções e sentimentos. Novo ciclo de vida incluirá decisões de moradia e de investimentos. Bom momento para desenvolver ideias, assumir mais liderança e concretizar projetos. Assuma seus talentos e ganhe prestígio. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Compromissos familiares e tarefas domésticas ocuparão boa parte do tempo, hoje. Aproveite para abastecer a casa e comprar itens de conforto. Cuidados pessoais também entrarão no orçamento. Avalie detalhes e pesquise preços antes de decisões que aumentarão despesas. Manter o orçamento equilibrado, sua saúde e da família protegidas serão prioridades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia trará bons acordos comerciais e informações relevantes. Conte com ótimo desempenho nos estudos, entrevistas e apresentações. Inteligência e segurança marcarão sua presença nos grupos, nas redes e interações de hoje. Bom para esclarecer propostas, iniciar um curso e conquistar amizades num novo ambiente. Vida social movimentada. Cheiro de novidade no ar!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Novo empreendimento dará retorno. Espere por bons resultados financeiros no trabalho, hoje. Embora algumas respostas atrasem, a fase será de sucesso e de maior visibilidade na carreira. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para elaborar ideias, analisar detalhes de contratos, repensar metas profissionais e retomar antigos contatos. Conquistas pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Fortaleça a autoestima, dê crédito aos sonhos e expanda o projeto de vida. O dia trará conexões com pessoas de longe e autoridades. Espere por mais prestígio e relevância. Você ganhará pontos com o chefe, ou mentor, com ideias brilhantes e inovações. Harmonia com a equipe. Planos de viagem e estudos ganharão força hoje. Amor com prazeres e sabor de aventura.



Peixes - 20/02 a 20/03





Aumente a sintonia com a força interior e a espiritualidade. O dia trará confiança no futuro e perspectivas positivas nas áreas profissional e financeira. Você poderá firmar uma parceria promissora, ou lançar um empreendimento e ganhar visibilidade na carreira. Caminhos abertos no amor. A vida íntima ficará mais gostosa com cumplicidade e novos planos a dois.





Por: ROSA DI MAULO