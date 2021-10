HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Conexões de prestígio abrirão portas na carreira. Foque nos relacionamentos e ganhe projeção. O dia trará popularidade e decisões sobre o futuro. Firme amizades numa viagem ou programa cultural. Novos relacionamentos chegarão com tudo neste feriado. Solte a curiosidade e aprenda algo. Negócios estarão aquecidos. Oportunidades de crescimento financeiro entrarão no radar.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o feriado para curtir momentos de liberdade e perceber uma dimensão maior da vida. Se a rotina anda cansativa, inclua mais viagens, programas culturais e passeios em espaços abertos. Movimente o corpo e areje a cabeça. O dia ampliará horizontes. Filosofias poderão mudar. Comece novas atividades, cuide melhor da saúde e torne o cotidiano mais gostoso.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Nada melhor do que curtir momentos de privacidade e as delícias da intimidade neste feriado. Troque confidências com o par, crie planos e explore prazeres diferentes. Momento de harmonia e segurança no casamento. Se estiver só, alguém chegará para ficar. Construa relações de confiança e fortaleça a rede de apoios. Amizades especiais estarão por perto. Cultive a alegria.



Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde uma relação especial e dê chances ao amor. O feriado trará romantismo e carinho na vida íntima. Bom para expressar os sentimentos com emoção e curtir momentos encantadores e relaxantes. Assuntos de família e da casa também pedirão atenção. Conte com estabilidade e recursos para investir em mais conforto e segurança. Harmonia no cotidiano de trabalho.





Leão - 22/07 a 22/08





Novidades de trabalho inspirarão inovações e planos futuros. Aproveite o feriado para eliminar pendências e por a conversa em dia com amigos e irmãos, responder mensagens e planejar uma viagem com os filhos ou o par. A fase favorecerá os relacionamentos. Se estiver só, novo envolvimento poderá resultar em casamento. Amor com mais segurança e estabilidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Surpresa gostosa e notícias de longe alegrarão o coração. Aproveite o feriado para se divertir, resgatar relações e comemorar novidades da família. Valores claros e oportunidades de crescimento financeiro darão a tranquilidade necessária para administrar seus investimentos e bens com mais segurança. Não inicie negócios, nem firme contratos sem refletir muito antes.



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o feriado para curtir a família, conversar com irmãos, planejar viagem ou manutenções na casa. Fase de bons investimentos e de conquistas pessoais importantes. Jogue a autoestima para cima e comece novo ciclo de vida. Objetivos serão revistos, com Mercúrio em seu signo que também cobrará visão de detalhes e atenção às relações. Jogue a autoestima para cima!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Assuntos de saúde estarão em destaque nas interações de hoje. Busque informações mais precisas, pesquise opções de seguro ou de tratamentos e encontre alternativas que cabem no seu bolso. Acordos financeiros com a família ou em renegociações manterão o orçamento equilibrado. Palavras emocionadas abrirão portas no amor. Esclareça dúvidas e relaxe.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Acerte contas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste feriado que favorecerá acordos com irmãos ou filhos e decisões de investimentos. Bom também para presentear quem você ama com mimos. Discussões com amizades apontarão diferenças. Separe o “joio do trigo” na vida social. Marque sua posição nos grupos de discussão e nas redes. Novas amizades à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Feriado gostoso para se cuidar com carinho, investir na imagem e renovar os sentimentos. Deixe a vida fluir e curta boas surpresas, um sonho romântico poderá se realizar e esquentar o clima no amor. O pensamento se voltará para o futuro. Revise metas, ajuste planos e espere por conquistas nas áreas profissional e financeira. Em breve, você atingirá a estabilidade desejada.





Aquário - 21/01 a 19/02





Relaxe, descanse, medite e restaure suas energias. Feriado gostoso para dormir mais e sonhar alto. Notícia de longe ou a proximidade de uma viagem despertarão fantasias. A imaginação correrá solta. Foque nas emoções positivas e aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e força interior. Portas se abrirão. Aposte nos planos de expansão. Poder de influência em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Vida social animada, neste feriado. Aproveite para conversar com amigos e descobrir novidades. Perspectivas positivas na carreira e planos a dois para o futuro manterão o astral em alta. Aposte em mudanças e em novos projetos. Parcerias e associações abrirão portas na carreira. Assuma mais poder, ganhe prestígio e garanta maior segurança financeira. Sucesso pela frente!





Por: ROSA DI MAULO