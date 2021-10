HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (01)

Áries - 21/03 a 20/04

Conceitos sobre o amor e o prazer poderão mudar. A semana terminará com novas escolhas e atitude nos relacionamentos. Se estiver só, poderá se apaixonar. Tudo aberto para começar uma relação que poderá se tornar estável e mudar seu futuro. Fase nova também no casamento. Planos a dois serão repensados. Sentimentos generosos e cumplicidade esquentarão o clima.





Touro - 21/04 a 2/05





A semana terminará com conquistas no trabalho e carinho da família. Rotina leve e harmonia nas relações aumentarão a confiança no futuro. Transforme padrões de conforto. Casa e cotidiano ganharão mais praticidade. Mercúrio retrógrado cobrará atenção à saúde e reorganização das tarefas diárias. Dedique mais tempo às relações e aos cuidados corporais.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Invista no seu prazer e em atividades gostosas. Viagem e programação criativa criarão um clima alegre no amor. Valerá curtir prazeres gastronômicos, caminhar no parque, movimentar o corpo e arejar a cabeça com assuntos diferentes. Solte a curiosidade e descubra novidades. Mudanças na rotina e nos hábitos darão maior bem-estar. Hora de alargar os horizontes e reinventar a vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





O dia pedirá cautela nos gastos e investimentos. Orçamento curto não permitirá extravagâncias. Converse com a família e planeje as mudanças desejadas. A semana terminará com sonhos românticos. Aceite um convite de viagem e aprofunde uma relação especial. Antigos padrões ficarão para trás. Amor em nova dimensão produzirá mudanças positivas em sua vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Trocas de mensagens com amizades especiais criarão uma rede protetora ao seu redor. O dia será pouco produtivo no trabalho. Dê mais atenção às necessidades pessoais e aos assuntos do coração. Desejos de mudanças continuarão fortes. Comece por vencer burocracias e deixar a documentação em ordem. Mercúrio retrógrado cobrará ajustes nas comunicações de trabalho.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua o ritmo e dê asas à imaginação. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Cheque a agenda e evite esquecimentos. Bom momento para renegociar contratos insatisfatórios e administrar as finanças com mais atenção. Repense investimentos e projetos. A semana terminará com sucesso e projeção na carreira. Visualize onde quer chegar. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Atividades em grupo, carinho de amizades e boas decisões na área financeira animarão o clima. Conte com sorte e também com sua inteligência na escolha de investimentos. A semana terminará com conquistas pessoais relevantes. Conversas num tom profundo estabilizarão o amor. Viagem a dois ou com amigos dará sabor de aventura à vida. Abertura a novos começos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Confie na força interior e dê um passo maior na carreira. A semana terminará com perspectivas positivas no trabalho e popularidade no ambiente profissional. Decisões sobre o futuro incluirão novos planos da vida íntima. Embarque num clima mágico e descubra novas dimensões do amor. Harmonia familiar e maneira diferente de pensar anunciam mais estabilidade e segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Nada melhor do que viajar com os filhos, amigos, ou o par e curtir um fim de semana animado e revigorante, perto da natureza. Atividades ao ar livre, discussões estimulantes e espaço para pensar ampliarão perspectivas. Areje a cabeça, movimente o corpo e embarque em novas experiências. Um convite de longe alegrará o coração. Cenário otimista para o futuro!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dê uma virada na sorte! A semana terminará com decisões sobre o futuro e novo empreendimento. Bom momento para determinar planos de longo prazo, ampliar atividades e estabilizar as finanças. Desenhe estratégias, repense metas e impulsione um novo projeto. Mudanças no ambiente social. Ingresse num grupo seleto. O dia trará conexões poderosas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dê chances ao amor. A semana terminará com mais emoção, prazeres diferentes e aventuras. Aumente a confiança numa relação especial e crie novos planos. Tudo aberto para viajar e praticar uma nova filosofia. Otimismo e entusiasmo não faltarão. Pense positivo e abandone velhas crenças. Renove os sentimentos e expanda o projeto de vida. Prestígio na carreira.



Peixes - 20/02 a 20/03





A semana terminará com sucesso no trabalho e perspectivas positivas na área financeira. Você poderá firmar uma parceria ou receber uma proposta profissional atraente. Fique de olho nas oportunidades e desenhe novas estratégias. Valerá também se conectar com pessoas de outras localidades e ampliar sua atuação. Mudanças serão positivas. Invista num projeto da casa.





Por: ROSA DI MAULO