Helicóptero carregado de cocaína cai em fazenda e 2 pessoas morrem carbonizadas

O acidente com a aeronave aconteceu em propriedade rural de Ponta Porã

Helicóptero caiu e corpos foram carbonizados com o acidente ©Direto das Ruas

Um helicóptero caiu em uma propriedade rural no município de Ponta Porã, distante 323 quilômetros de Campo Grande. Conforme apurado pela reportagem, a aeronave transportava cocaína e duas pessoas morreram carbonizadas.





Pertencente à empresa agrícola Jotabasso Sementes, a fazenda homônima, onde aconteceu o acidente, fica perto da BR-463, no caminho para Dourados.





De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública do município, Marcelino Nunes de Oliveira, equipes policiais e de perícia estão na ocorrência. "Em relação a esse acidente fatal, com helicóptero, na Fazenda Jotabasso, já foi designado uma viatura da GCMFron [Guarda Civil Municipal de Fronteira]. O helicóptero, pelo que indica, estava carregado de cocaína, dá para ver nos destroços".





Em foto encaminhada por meio do canal Direto das Ruas, é possível ver a inscrição "R66" na aeronave, que caracterizaria ser do modelo Robinson R66. Tal veículo possui cinco assentos e chega até a 259 quilômetros por hora.





A Polícia Federal e a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada) também estão a caminho do local.