Governo federal repassa R$ 30 milhões para Estado investir em rodovias

Governo federal vai repassar R$ 30 milhões para Mato Grosso do Sul investir em rodovias e outras ações de proteção especial.





De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (19), serão destinados R$ 24,3 milhões para construção de novos trechos rodoviários.





O primeiro no entroncamento da BR-163, no município de Rio Verde de Mato Grosso, o segundo no entroncamento da BR-262, em Aquidauana, por fim, na BR-419.





O restante dos recursos, R$ 700 mil, deverá ser designado para ações de proteção especial ao Estado, que não foram especificadas.





A parcela designada a Mato Grosso do Sul faz parte do crédito suplementar pedido pelo Congresso Nacional, no total de R$ 2,082 bilhões.





Em tramitação desde 8 de outubro, o projeto foi assinado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo, aprovado no Congresso Federal, e hoje recebeu a assinatura do presidente Jair Bolsonaro (PSDB) e do ministro da Economia, Paulo Guedes.





Serão realizadas neste ano três obras na rodovia, afetando os moradores dos municípios de Campo Grande, Dourados e Jaraguari.





Os empreendimentos serão feitos pela Concessionária MSVia, pela prefeitura de Jaraguari e como obra de compensação pela exploração de área a ser usada para criação de condomínios.





No projeto é afirmado que Campo Grande “vem se desenvolvendo para o lado externo do Anel Viário, expandindo a área urbana para o leste. Esta expansão gera conflitos do tráfego local urbano com o tráfego de longa distância, emendando que a região tem grande potencial de expansão urbana, sobretudo por conta dos recentes investimentos de incorporadoras de loteamentos residenciais ou de condomínios horizontais”.