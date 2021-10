Ex-prefeito de cidade do MT morre com esposa em acidente com moto esportiva na BR-163

Casal morreu em acidente perto de Nova Alvorada do Sul

©Ronez Cesar/ Alvorada Informa

Morreu neste domingo (3), na BR-163 em Nova Alvorada do Sul a 120 quilômetros de Campo Grande, o ex-prefeito da cidade de Diamantino no Mato Grosso, Eduardo Capistrano (PDT), e sua esposa Suzana Dalmolin. Eles viajavam com um grupo de motociclistas.





Informações apuradas pelo Jornal Midiamax indicam que o casal estava em uma motocicleta esportiva BMW, em um grupo de cerca de 15 motociclistas. Enquanto seguia pela rodovia, o ex-prefeito teria se assustado com uma carreta que vinha no sentido contrário.





Nesse momento, Eduardo perdeu o controle da moto e bateu no bagageiro da motocicleta que estava a sua frente. Com a batida, o ex-prefeito e a esposa foram lançados para frente, colidiram contra a carreta e morreram no local.





Eduardo se elegeu e 2016 com 7.500 votos, já em 2020 não conseguiu a reeleição perdendo para Doutor Manoel (MDB). O casal deixou três filhos.





Fonte: Midiamax