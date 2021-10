Evander declara apoio à PEC da Polícia Penal em MS

Em encontro realizado neste domingo (24), com a diretoria do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (SINSAP-MS), o deputado Evander Vendramini (Progressistas), reforçou seu compromisso em trabalhar por melhorias para categoria e declarou seu apoio pela aprovação da PEC da Polícia Penal.





O projeto de lei que já possui atribuição federal, e instituiu a Polícia Penal, precisa ser estabelecido dentro do âmbito estadual. Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Vendramini enfatizou que o projeto de iniciativa do poder executivo já está em vias de chegar a Assembleia Legislativa e reforça a importância de se tratar com celeridade a PEC que irá trazer melhorias para segurança pública do Mato Grosso do Sul.





Para André Santiago, presidente do SINSAP-MS, o apoio parlamentar é fundamental para que o projeto seja tratado com o olhar da importância que projeto requer.









“Cada apoio desse é importante. As autoridades estão compreendendo o quanto importante é a Polícia Penal para cada cidade do estado, para cada cidadão sul-mato-grossense. Um deputado estadual receber representantes da categoria em pleno domingo deixa claro isso.” disse o presidente do SINSAP/MS.





O deputado destacou ainda, que além do trabalho de efetivação da Polícia Penal, existe a necessidade de um olhar atento à valorização desses profissionais que terão um aumento de atribuições na carreira.





"Com a efetivação da Polícia Penal, esses profissionais irão assumir o desempenho de funções que hoje são exercidas pelas forças policiais. Isso vai refletir de imediato em mais efetivo nas ruas e consequentemente mais segurança para população, por isso, a importância do projeto e de se valorizar o papel desses servidores dentro da segurança púbica no estado", enfatizou.