Enos Vinhos de Boutique e 067 Vinhos lançam bebida em homenagem aos profissionais da saúde

A noite de sexta-feira (22) foi de muita celebração e brindes no restaurante Mar de Xaraés, operacionalizado pela 067 Vinhos, na CASACOR MS, onde aconteceu o lançamento nacional do vinho Bravura, da Enos Vinhos de Boutique, que homenageia médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde dedicados em salvar vidas.





A chegada do Bravura foi de encontro com o lançamento da 10ª Expedição Alma Pantaneira 2021, que aconteceu no mesmo espaço, e marca o início de mais uma trajetória dos profissionais de diversas áreas da saúde que percorrerão mais de mil quilômetros levando assistência médica, odontológica, veterinária e sanitária nos lugares mais afastados e de difícil acesso no Pantanal.





Para Léo Kades, proprietário da Enos Vinhos de Boutique, acreditar num sonho é fundamental para realizá-lo, mas acima de tudo é preciso ter amor e pessoas que depositam apoio. “O Alan e a Gabriela, proprietários da 067 Vinhos, acreditaram no sonho da Enos e nos unimos nesse momento. Escolher lançar este vinho hoje é uma forma de honrar o trabalho da 067 Vinhos e também fazer com que a minha gratidão chegue aos médicos”, diz.





O empresário explica que a uva Marselan, casta escolhida na produção do vinho Bravura, tem em sua composição o equilíbrio, estrutura e força que remete ao trabalho dos profissionais da saúde, ao qual dedica a bebida, diante de tantos desafios impostos, principalmente durante a pandemia.





“Nossa garrafa é mensageira, o médico tem tudo isso que a uva Marselan traz. No meu ver, é a forma de demonstrar gratidão a esses profissionais por tudo que já fizeram por mim. Tenho diversos amigos médicos e durante a pandemia sempre me perguntavam se eu estava bem, se eu estava me cuidando, passando álcool em gel, usando máscara, e isso é muito bacana, pois nos traz uma sensação de se sentir cuidado”.





“Esses profissionais me amaram e cuidaram de mim. Eu sou fruto do amor de muita gente. Passei por muitos altos e baixos, cheguei a viver na rua por alguns anos, me envolvi com drogas, mas graças ao amor das pessoas eu sobrevivi. Posso dizer que voltei a viver e meu objetivo na vida é levar histórias. Colocar um líquido dentro de uma garrafa qualquer um pode fazer, mas levar propósito e conhecimento poucos fazem, e esse é nosso diferencial”, conta Léo Kades.





A 067 Vinhos tem um trabalho exclusivo com a Enos Vinhos de Boutique, e o Bravura pode ser encontrado em todos os pontos de venda da empresa sendo a loja física no bairro São Lourenço na Capital de Mato Grosso do Sul, no Shopping Campo Grande, no restaurante da 067 Vinhos dentro da CASACOR MS, em Bonito por meio da loja Et Bio e o mais recente quiosque no Shopping Goiânia.





Para Alan Oliveira, unir dois eventos importantes foi uma consequência e apoiar esses propósitos vão de encontro com o intuito da 067 Vinhos em contribuir para um bem maior. “Estar hoje aqui lançando um vinho em homenagem a esses profissionais é de muita honra, porque eles são assim: bravos! Por isso essa oportunidade foi ótima para presenteá-los com este vinho maravilhoso e persistente assim como são eles, que se doam para salvar as pessoas”.





O Presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, prestigiou o lançamento do vinho e demostrou sua admiração ao ver a 067 Vinhos conquistando novos espaços. “Fico muito feliz em ver nossas empresas se desenvolvendo e prosperando cada dia mais, criando novos rumos e fazendo novas parcerias. Sou admirador da 067 Vinhos, que traz bebidas de excelência, rótulos encantadores e com histórias únicas que valem a pena de serem celebradas”, afirma.

Da esquerda para a direita: Jonas Nascimento, Léo Kades, Alan Oliveira, Gabriela Pache, Urandir Fernandes, Larissa Porto e Luciano Didier presentes no lançamento do vinho Bravura ©Ecossistema Dakila





Mar de Xaraés





O Restaurante da 067 Vinhos dentro da CASACOR MS traz elementos europeus e regionais. A arquiteta responsável pelo trabalho foi Deborah Nazareth que manteve os arcos da casa transformando o espaço num estilo “Grécia Pantaneira” como denomina a profissional.





Deborah também desenhou a adega curva para acomodar os rótulos produzidos pela 067 Vinhos e trouxe ao ambiente muita personalidade e requinte, com obras de artes que simbolizam os rios e movimentos das águas, contraste em madeira que remetem a natureza, elementos que carregam a sensação de frescor e cores que remetem ao vinho.





“A 067 Vinhos traz como diferencial a apreciação pela história, a valorização do que já foi vivenciado, a evolução do homem e seu ambiente, por isso fizemos um espaço com a essência mediterrânea, um vinho que fosse para tomar em uma área mais quente, aberta e ventilada, o que comunica muito com a nossa região do Mato Grosso do Sul tanto ao clima quanto as comidas. Colocamos no paisagismo sensorial ervas com aromas fortes como a hortelã, o manjericão, o alecrim, cheiros que aguçam os sentidos dos visitantes e os convidam à ir no restaurante”, explica a arquiteta.





A edição da CASACOR 2021 segue até 14 de novembro. O local fica aberto das 16h às 22h de terça a sexta-feira; das 13h às 22h aos sábados e das 13h às 20h aos domingos. Para conhecer o espaço da 067 Vinhos é preciso adquirir o ingresso pelo site CASACOR – Mato Grosso do Sul | CASACOR MATO GROSSO DO SUL 2021 (byinti.com)





Assista ao evento de lançamento da Expedição Alma Pantaneira e do Vinho Bravura pelo canal do YouTube Festas e Eventos: Lançamento Expedição Alma Pantaneira – 2021 – YouTube





